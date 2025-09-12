TU SU I DIJAMANTI...
FOTO Bujne grudi samo što nisu ispale iz haljine! Bezosova žena ukrala svu pažnju u New Yorku
Što uža haljina, što dublji dekolte. To je stil kojeg preferira Lauren Sanchez Bezos, 'friška' supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa. Ona se u četvrtak prvi put pojavila na crvenom tepihu nakon vjenčanja s Jeffom u Veneciji i odmah je 'ukrala' svu pažnju izazovnim stylingom. Uz usku haljinu uparila je i dijamantnu ogrlicu i dijamante naušnice, fotoaparati su stalno bljeskali dok je gospođa Bezos pozirala na večeri "Caring for women" Kering zaklade u New Yorku.