Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POVUKLA SE SA SCENE

FOTO Bujnim oblinama prošle je godine iznenadila obožavatelje, svi ju pamte kao vitku slatkicu

Kanadska pjevačica Nelly Furtado u bogatoj je karijeri prodala preko 45 milijuna ploča i time je postala jedna od najprodavanijih kanadskih glazbenica uopće. Prije 25 godina je objavila prvi album, a nedavno je objavila kako se povlači sa scene na neko vrijeme. Furtado danas slavi 47. rođendan, a posljednjih godina je nerijetko mijenjala izgled. U galeriji provjerite sve njezine promjene.
Pixsell
Nelly Furtado rođena je 2. prosinca 1978. u Kanadi, a imala je četiri godine kada je počela pjevati na portugalskom. Njezini roditelji doselili su se u Kanadu krajem 60-ih godina te je odmalena znala pričati engleski i portugalski. | Foto: pixsell/ilsutracija
1/28
Nelly Furtado rođena je 2. prosinca 1978. u Kanadi, a imala je četiri godine kada je počela pjevati na portugalskom. Njezini roditelji doselili su se u Kanadu krajem 60-ih godina te je odmalena znala pričati engleski i portugalski. | Foto: pixsell/ilsutracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025