FOTO Bujnim oblinama prošle je godine iznenadila obožavatelje, svi ju pamte kao vitku slatkicu

Kanadska pjevačica Nelly Furtado u bogatoj je karijeri prodala preko 45 milijuna ploča i time je postala jedna od najprodavanijih kanadskih glazbenica uopće. Prije 25 godina je objavila prvi album, a nedavno je objavila kako se povlači sa scene na neko vrijeme. Furtado danas slavi 47. rođendan, a posljednjih godina je nerijetko mijenjala izgled. U galeriji provjerite sve njezine promjene.
Nelly Furtado rođena je 2. prosinca 1978. u Kanadi, a imala je četiri godine kada je počela pjevati na portugalskom. Njezini roditelji doselili su se u Kanadu krajem 60-ih godina te je odmalena znala pričati engleski i portugalski.
Sa 12 godina je počela pisati pjesme te je bila u nekoliko lokalnih bendova. Sudjelovala je u nekoliko talent showova, a 1997. je privukla pažnju pjevača benda The Philosopher Kings, koji ju je pozvao za njih piše pjesme.
U listopadu 2000. je objavila debitantski album "Whoa, Nelly!" koji su pratili uspješni singlovi "I'm Like a Bird" i "Turn Off the Light".
Koketirala je s brojnim žanrovima i upravo je to postao njezin potpis tijekom godina. Krenula je od trip-hopa, a preko popa, rocka i folka je izgradila vlastiti jedinstveni zvuk.
Zbog pjevanja na portugalskom je nerijetko vladala top ljestvicama u Europi, a tradicionalni portugalski zvuk predstavila je na drugom studijskom albumu "Folklore".
Karijeru su joj upotpunile i suradnje s producentom Timbalandom, s kojim je snimila dva hit-singla, "Promiscuous" i "Give It To Me".
Sedmi studijski album jednostavnog naziva "7" objavila je u rujnu prošle godine, nakon čega je bila na svjetskoj turneji u sklopu koje je nastupila i diljem Europe.
Tijekom bogate karijere dobila je brojna priznanja za svoj rad. Nelly Furtado tako na policama ima nagradu Grammy, Latin Grammy, BRIT i Billboard nagrade te MTV Europe nagradu.
Furtado ima i svoju zvijezdu na kanadskoj Stazi slavnih, a bivši predsjednik Portugala joj je uručio nagradu reda princa Henryja.
“Uživala sam u svojoj karijeri neizmjerno, i još uvijek volim pisati glazbu jer sam to oduvijek vidjela kao hobi koji sam imala sreće pretvoriti u karijeru. Zauvijek ću se identificirati kao tekstopiskinja,” napisala je Furtado na svom Instagramu kada je objavila da se povlači sa scene.
Pjevačica je i ranije godinama izbivala sa scene, a obožavatelje je iznenadila svojom pojavom na početku svjetske turneje prošle godine.
Mnogi su onda komentirali kako prije nije imala obline, a upravo njezina težina posljednjih je mjeseci bila u centru pažnje svjetskih tabloida.
Mnogi su joj stali i u obranu te su isticali da danas izgleda bolje no ikada.
U nastavku galerije provjerite kako se mijenjala Nelly Furtado od početka karijere do danas.
