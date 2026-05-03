FOTO Bujnu crvenokosu glumicu proglasili su najseksi ženom na svijetu, evo kako se mijenjala

Američka glumica Christina Hendricks tijekom svoje je karijere izgradila prepoznatljiv status jedne od najupečatljivijih figura suvremene televizije i filma. Slavna ljepotica danas slavi 51. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Iako je započela karijeru kao model, Christinin se umjetnički put ubrzo proširio na glumu, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga i osvojila brojne nagrade, uključujući priznanja udruženja glumaca i kritike, kao i više nominacija za prestižne nagrade Emmy.
| Foto: CAP/FB
Iako je započela karijeru kao model, Christinin se umjetnički put ubrzo proširio na glumu, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga i osvojila brojne nagrade, uključujući priznanja udruženja glumaca i kritike, kao i više nominacija za prestižne nagrade Emmy.
|
Foto: CAP/FB
Iako je započela karijeru kao model, Christinin se umjetnički put ubrzo proširio na glumu, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga i osvojila brojne nagrade, uključujući priznanja udruženja glumaca i kritike, kao i više nominacija za prestižne nagrade Emmy.
| Foto: CAP/FB
Široj publici najpoznatija je po ulozi Joan Holloway u seriji "Mad Men", koja se smatra jednom od najutjecajnijih televizijskih drama 21. stoljeća. Upravo joj je taj lik donio globalnu prepoznatljivost i kritičko priznanje, ali i otvorio vrata brojnim drugim projektima na televiziji i filmu.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Rođena u Knoxvilleu, Hendricks je odrasla u raznim dijelovima SAD-a zbog prirode očevog posla. Djetinjstvo joj je obilježeno čestim selidbama, no i ranim interesom za kazalište, osobito tijekom života u Idahu, gdje je sudjelovala u lokalnim produkcijama.
| Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
Upravo je kazalište postalo njezin prvi ozbiljniji doticaj s umjetnošću, dok je ljubav prema izvedbi nastavila razvijati i tijekom tinejdžerskih godina.
| Foto: FS2/WENN/PIXSELL
Nakon srednje škole preselila se u New York kako bi započela karijeru modela. Tijekom više od desetljeća rada u modnoj industriji, živjela je i radila u gradovima poput Londona i Tokija.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Ipak, ubrzo se počela okretati glumi, najprije kroz reklame i manje televizijske uloge, da bi postupno gradila ozbiljniju glumačku karijeru.
| Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Osim u seriji "Mad Men", Hendricks se pojavila u brojnim drugim televizijskim projektima poput "Good Girls" i "Tin Star", ali i u filmskim ostvarenjima kao što su "Drive", "The Neon Demon" i "Toy Story 4", gdje je posudila glas jednom od likova. Njezina filmografija svjedoči o raznolikosti uloga, od drama i trilera do animiranih filmova i komedija.
| Foto: Instagram/Christina Hendricks/kolaz
Zanimljivo je da je Hendricks, iako prirodno plavuša, još kao dijete odlučila obojiti kosu u crveno, inspirirana književnim likom Anne Shirley iz romana "Anne of Green Gables". Taj je izgled s vremenom postao njezin zaštitni znak i dodatno pridonio njezinoj prepoznatljivosti u industriji.
| Foto: pixsell/ilsutracija
U privatnom životu, njezin je brak s glumcem Geoffreyjem Arendom završio razvodom 2019., a kasnije je započela vezu s Georgeom Bianchinijem, s kojim se vjenčala 2024. godine.
| Foto: Instagram/Christina Hendricks/kolaz
Osim glume, posljednjih godina razvila je i zanimanje za glazbu te se počela baviti DJ-ingom.
| Foto: Instagram/Christina Hendricks/kolaz
Unatoč velikom interesu javnosti za njezin izgled, Hendricks je više puta naglašavala kako bi fokus trebao biti na talentu i radu, a ne na fizičkom izgledu.
| Foto: Instagram/Christina Hendricks/kolaz
Godine 2010. čitatelji časopisa Esquire proglasili su je najseksi ženom na svijetu, a nosila je i titulu "najljepše žene u Americi".
| Foto: Instagram/Christina Hendricks/kolaz
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: Instagram/Christina Hendricks/kolaz
Foto PBG/PRESS ASSOCIATION
Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto C3396/DPA
Foto Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor/AFF-USA.com
Foto Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto OConnor/AFF-USA.com
Foto Collins/AFF-USA.com
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION