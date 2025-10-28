Obavijesti

TURBULENTAN ŽIVOT

FOTO Caitlyn Jenner je tri puta bila pred oltarom i dobila je 6 djece prije promjene spola

Transrodna bivša olimpijka Caitlyn Jenner slavi 76. rođendan, a pod svjetlom reflektora je promijenila spol te je svaki detalj njezina života poznat široj javnosti. Rođena je kao Bruce Jenner, a u braku s reality zvijezdom Kris dobila je kćeri Kendall i Kylie. U galeriji pogledajte njezinu transformaciju.
PA/Pixsell
Caitlyn Marie Jenner rođena je kao William Bruce Jenner 28. listopada 1949. godine. | Foto: PA/Pixsell
Caitlyn Marie Jenner rođena je kao William Bruce Jenner 28. listopada 1949. godine. | Foto: PA/Pixsell
