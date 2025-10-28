FOTO Caitlyn Jenner je tri puta bila pred oltarom i dobila je 6 djece prije promjene spola

Transrodna bivša olimpijka Caitlyn Jenner slavi 76. rođendan, a pod svjetlom reflektora je promijenila spol te je svaki detalj njezina života poznat široj javnosti. Rođena je kao Bruce Jenner, a u braku s reality zvijezdom Kris dobila je kćeri Kendall i Kylie. U galeriji pogledajte njezinu transformaciju.
Caitlyn Marie Jenner rođena je kao William Bruce Jenner 28. listopada 1949. godine.
| Foto: PA/Pixsell
Caitlyn Marie Jenner rođena je kao William Bruce Jenner 28. listopada 1949. godine.
|
Foto: PA/Pixsell
Caitlyn Marie Jenner rođena je kao William Bruce Jenner 28. listopada 1949. godine.
| Foto: PA/Pixsell
Bruce Jenner je bio sportaš koji je briljirao 1976. godine na Olimpijskim igrama u Montrealu, gdje je osvojio zlatnu medalju u desetoboju.
| Foto: YouTube/screenshoot
Sportsku karijeru nije nastavio, no u američkim je medijima nastavio biti prisutan zbog svojih brakova, pogotovo zbog onog trećeg.
| Foto: Insagram/screenshot
Jenner ima šestero djece s tri bivše supruge. U braku je bio s Chrystie Crownover, Lindom Thompson i Kris Jenner.
| Foto: Insagram/screenshot
Od 2007. do 2021. je bio zvijezda reality showa "Keeping Up with the Kardashians" s Kris, njihovim kćerima Kendall i Kylie i ostalom djecom koju je Kris dobila u bivšem braku.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Jennerova druga supruga, Linda Thompson, izjavila je kako joj se Bruce povjerio da se osjeća kao žena kada su se rastali 1986. godine.
| Foto: PA/Pixsell
Godine 2015. objavio je kako je transrodan te je iste godine predstavio i novo ime - Caitlyn. Reality serija "I Am Cait" pratila je njegovu transformaciju iz muškarca u ženu.
| Foto: RE/Press Association/PIXSELL
Foto Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Caitlyn Jenner postala je najpoznatija trans rodna žena u svijetu, no bila je na udaru kritika mnogih LGBTQ zajednica.
| Foto: Lionel Hahn
S bivšom suprugom Kris Jenner više ne razgovara otkako je objavila da će promijeniti spol. - Da, tužno je. Ako ima ikakve komunikacije to je putem menadžera koji razgovara s njom. A kad imaš toliko djece koliko ja imam, s nekima si bliži nego s drugima - rekla je.
| Foto: RE/Westcom/starmaxinc.com
Caitlyn i Kris su nakon razvoda ostale u lošim odnosima, koji su se dodatno pogoršali 2017. godine kada je Caitlyn objavila memoare 'The Secrets Of My Life'.
| Foto: Youtube/screenshot
Istaknula je kako se oduvijek osjećala kao žena, ali i da ne želi biti u vezi nakon tri propala braka. Smatra kako to nije ono što joj treba.
| Foto: RR5/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Foto RR5/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram/Youtube/Screenshot
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Caitlyn Jenner/Instagram
Foto Caitlyn Jenner/Instagram
Foto Caitlyn Jenner/Instagram
Foto Caitlyn Jenner/Instagram
Foto Caitlyn Jenner/Instagram