FOTO Caitlyn Jenner je tri puta bila pred oltarom i dobila je 6 djece prije promjene spola

S bivšom suprugom Kris Jenner više ne razgovara otkako je objavila da će promijeniti spol. - Da, tužno je. Ako ima ikakve komunikacije to je putem menadžera koji razgovara s njom. A kad imaš toliko djece koliko ja imam, s nekima si bliži nego s drugima - rekla je. | Foto: RE/Westcom/starmaxinc.com