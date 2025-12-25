FOTO Clint Eastwood ima 95, a proslavio se vesternima: Evo kako se mijenjao kroz godine

PAZIO NA SVAKI DETALJ

FOTO Marko Grubnić odškrinuo vrata svog luksuznog doma i pokazao kako on slavi Božić

Kod Marka Grubnića blagdani izgledaju točno onako kako biste i očekivali, sve je svečano, sjajno i s puno karaktera. Lampice su posvuda, božićna drvca su raskošna, a cijeli prostor ima onaj zlatni sjaj koji odmah stvara blagdanski mood. Nema minimalizma, ali nema ni kaosa. Sve je skladno, složeno s guštom i okom za detalje