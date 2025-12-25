FOTO Clint Eastwood ima 95, a proslavio se vesternima: Evo kako se mijenjao kroz godine

Prošlo je 60 godina otkako je Clint Eastwood utjelovio 'Čovjeka bez imena' u drugome dijelu 'Dolarske trilogije', filmu 'Za dolar više'. Legendarni glumac ove godine je proslavio veliki, 95. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao
Clint Eastwood rođen je 31. svibnja 1930. godine. Američki glumac i redatelj osvojio je publiku serijama vesterna.
Globalni uspjeh Eastwood je postigao ulogom "Čovjeka bez imena" u "Dolarskoj trilogiji" Sergija Leonea. Špageti vesterni iz sredine 60-ih etablirali su ga kao zapaženo ime u glumačkome svijetu.
Kao antijunak Harry Callahan pojavio se u "Prljavom Harryju" 70-ih i 80-ih godina, a u to vrijeme je postao kulturna ikona.
Godine 1986. je ušao i u politiku te je neko vrijeme bio gradonačelnik Carmel-by-the-Sea, gradića u Kaliforniji.
Ratna tematika i trileri obilježili su njegovu kasniju karijeru, no okušao se u brojnim žanrovima, pa tako i romantičnim komedijama.
Od 1967. je direktor produkcijske tvrtke Malpaso Productions.
Za film "Unforgiven" Eastwood je osvojio Oscara za najbolju režiju i najbolji film 1992. godine, a iste nagrade dobio je 2004. godine za sportsku dramu "Million Dollar Baby".
Tijekom zavidne karijere, Clint Eastwood se dvaput rastao, no imao je niz ljubavnica i djevojaka.
Ima osmero djece sa šest žena, a mnogi mediji pretpostavljaju da ima još djece koju nije priznao.
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjao kroz godine.
