'ČOVJEK BEZ IMENA'

FOTO Clint Eastwood ima 95, a proslavio se vesternima: Evo kako se mijenjao kroz godine

Prošlo je 60 godina otkako je Clint Eastwood utjelovio 'Čovjeka bez imena' u drugome dijelu 'Dolarske trilogije', filmu 'Za dolar više'. Legendarni glumac ove godine je proslavio veliki, 95. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao
Clint Eastwood / Foto
Clint Eastwood rođen je 31. svibnja 1930. godine. Američki glumac i redatelj osvojio je publiku serijama vesterna. | Foto: Profimedia/Pool
