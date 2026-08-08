FOTO Coco, gdje su ti tangice? Supruga slavnog repera fotkala se ispred auta i pokazala sve

Coco i reper u sretnom su braku od 2002. godine. Njihova veza od samog je početka pod povećalom javnosti, no uspjeli su demantirati sve one koji su sumnjali u njihovu dugovječnost. Njihov je odnos od početka prkosio predrasudama, ponajviše zbog 21-godišnje razlike u godinama i različitog podrijetla. | Foto: Instagram