FOTO Coco, gdje su ti tangice? Supruga slavnog repera fotkala se ispred auta i pokazala sve

Supruga Ice T-a na društvenim je mrežama objavila set provokativnih fotografija na kojima je pozirala u seksi izdanju. Nekima je trebalo vremena da shvate da ipak nosi tangice
Glumica i starleta Nicole Austin, poznatija kao Coco, proslavila se objavljivanjem golišavih fotografija na društvenim mrežama, a slavi potpomaže i brak s reperom Tracyjem Marrowom, poznatijim kao Ice-T.
| Foto: Instagram
Glumica i starleta Nicole Austin, poznatija kao Coco, proslavila se objavljivanjem golišavih fotografija na društvenim mrežama, a slavi potpomaže i brak s reperom Tracyjem Marrowom, poznatijim kao Ice-T.
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Foto: Instagram
Glumica i starleta Nicole Austin, poznatija kao Coco, proslavila se objavljivanjem golišavih fotografija na društvenim mrežama, a slavi potpomaže i brak s reperom Tracyjem Marrowom, poznatijim kao Ice-T.
| Foto: Instagram
Coco Austin na Instagramu je objavila niz fotografija na kojima pozira u minijaturnim tangicama. No kako je njena stražnjica prekrila dijelove tangica, neki su na prvi pogled, mislili da ne nosi gaćice.
| Foto: Instagram
Komplimenti su se nizali, a Coco je nakon toga objavila još jednu seriju fotki u seksi izdanju.
| Foto: Instagram
Coco i reper u sretnom su braku od 2002. godine. Njihova veza od samog je početka pod povećalom javnosti, no uspjeli su demantirati sve one koji su sumnjali u njihovu dugovječnost. Njihov je odnos od početka prkosio predrasudama, ponajviše zbog 21-godišnje razlike u godinama i različitog podrijetla.
| Foto: Instagram
Slavni je par u lipnju 2024. godina bio u Zagrebu gdje je na Šalati Ice-T nastupio sa svojim bendom Body Count. Coco T svojedobno su zamijenili i s bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.
| Foto: Coco/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram
Foto Coco/Instagram