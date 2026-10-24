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'KRALJEVI' ROMANTIČNIH KOMEDIJA

FOTO Cure su ranih 2000-ih za njima uzdisale! Pogledajte kako sada izgledaju ovi frajeri...

Početak 2000-ih bio je zlatno doba tinejdžerskih romantičnih komedija, televizijskih serija i holivudskih ljepotana čiji su posteri krasili zidove djevojačkih soba. Bilo je to vrijeme kada su se s nestrpljenjem čekale nove epizode omiljenih serija, a filmovi kao što su "10 razloga zašto te mrzim" i "Ona je sve to" gledali su se bezbroj puta.
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Lacco Ameno: Josh Hartnett presicom otvorio Ischia Global Festival 2010
Josh Hartnett bio je jedan od najvećih holivudskih zavodnika na prijelazu tisućljeća, a djevojke je osvojio prodornim pogledom i pomalo tajanstvenim šarmom. U filmovima "Pearl Harbor", "Pad crnog jastreba" i "40 dana i 40 noći" pokazao je da se jednako dobro snalazi u ratnim dramama i romantičnim komedijama. | Foto: Pietro Coccia
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Josh Hartnett bio je jedan od najvećih holivudskih zavodnika na prijelazu tisućljeća, a djevojke je osvojio prodornim pogledom i pomalo tajanstvenim šarmom. U filmovima "Pearl Harbor", "Pad crnog jastreba" i "40 dana i 40 noći" pokazao je da se jednako dobro snalazi u ratnim dramama i romantičnim komedijama. | Foto: Pietro Coccia
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