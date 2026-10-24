FOTO Cure su ranih 2000-ih za njima uzdisale! Pogledajte kako sada izgledaju ovi frajeri...

Početak 2000-ih bio je zlatno doba tinejdžerskih romantičnih komedija, televizijskih serija i holivudskih ljepotana čiji su posteri krasili zidove djevojačkih soba. Bilo je to vrijeme kada su se s nestrpljenjem čekale nove epizode omiljenih serija, a filmovi kao što su "10 razloga zašto te mrzim" i "Ona je sve to" gledali su se bezbroj puta.
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Josh Hartnett bio je jedan od najvećih holivudskih zavodnika na prijelazu tisućljeća, a djevojke je osvojio prodornim pogledom i pomalo tajanstvenim šarmom. U filmovima "Pearl Harbor", "Pad crnog jastreba" i "40 dana i 40 noći" pokazao je da se jednako dobro snalazi u ratnim dramama i romantičnim komedijama.
| Foto: Pietro Coccia
Josh Hartnett bio je jedan od najvećih holivudskih zavodnika na prijelazu tisućljeća, a djevojke je osvojio prodornim pogledom i pomalo tajanstvenim šarmom. U filmovima "Pearl Harbor", "Pad crnog jastreba" i "40 dana i 40 noći" pokazao je da se jednako dobro snalazi u ratnim dramama i romantičnim komedijama.
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Foto: Pietro Coccia
Josh Hartnett bio je jedan od najvećih holivudskih zavodnika na prijelazu tisućljeća, a djevojke je osvojio prodornim pogledom i pomalo tajanstvenim šarmom. U filmovima "Pearl Harbor", "Pad crnog jastreba" i "40 dana i 40 noći" pokazao je da se jednako dobro snalazi u ratnim dramama i romantičnim komedijama.
| Foto: Pietro Coccia
Iako su mu predviđali status jedne od najvećih filmskih zvijezda, Hartnett se odlučio povući iz središta holivudske pozornosti. Umjesto velikih blockbustera birao je manje projekte, a gledatelji su ga poslije mogli pratiti i u seriji "Penny Dreadful".
| Foto: CARSTEN KOALL/DPA
Posljednjih godina doživio je veliki povratak zahvaljujući filmovima "Oppenheimer", "Zamka" i "Fight or Flight", a ove se godine pojavio u trileru "Verity" te Netflixovoj seriji "Below". Danas sa suprugom Tamsin Egerton i njihovo četvero djece živi mirnijim obiteljskim životom u Engleskoj.
| Foto: PROMO
Heath Ledger zauvijek je osvojio srca tinejdžerica ulogom Patricka Verone u romantičnoj komediji "10 razloga zašto te mrzim" iz 1999. godine. Njegov buntovnički šarm i nezaboravna scena u kojoj na školskim tribinama pjeva pjesmu "Can't Take My Eyes Off You" učinili su ga jednim od najpoželjnijih glumaca svoje generacije.
| Foto: Profimedia
Nakon tinejdžerskog hita Ledger je izgradio impresivnu karijeru, a posebno se istaknuo u filmovima "Vitezova priča" i "Planina Brokeback". Upravo mu je potonji donio nominaciju za Oscara i potvrdio da je mnogo više od lijepog lica s filmskog platna.
| Foto: Adrian Wyld/Press Association/PIXSELL
Glumac je preminuo u 28. godini od slučajnog predoziranja lijekovima. Posmrtno je nagrađen Oscarom za nezaboravnu ulogu Jokera u filmu "Vitez tame". Kolegica Julia Stiles prije nekoliko dana mu je posvetila dirljivu gestu u američkoj inačici "Plesa sa zvijezdama".
| Foto: IFA Film
Ako ste početkom 2000-ih pratili seriju "One Tree Hill", velika je vjerojatnost da je Chad Michael Murray bio jedna od vaših najvećih simpatija. Kao Lucas Scott, osjećajni košarkaš rastrgan između ljubavi i obiteljskih problema, postao je zaštitno lice jedne od najpopularnijih tinejdžerskih serija tog vremena.
| Foto: Profimedia
Njegova popularnost dodatno je porasla zahvaljujući filmovima "Priča o Pepeljugi", u kojem je glumio uz Hilary Duff, i "Šašavi petak" s Lindsay Lohan. Plava kosa, širok osmijeh i uloge dobrih dečki pretvorili su ga u jednog od najprepoznatljivijih televizijskih zavodnika.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Murray i danas redovito glumi, a 2025. ponovno je utjelovio Jakea u nastavku "Šašavog petka". Publika ga prati i u seriji "Sullivan's Crossing". Privatno je posvećen obitelji koju je zasnovao sa suprugom, glumicom Sarah Roemer, s kojom ima troje djece.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Adam Brody dokazao je da djevojke ne osvajaju samo mišićavi sportaši i tajanstveni buntovnici, nego i duhoviti, pomalo nespretni dečki. Njegov Seth Cohen iz serije "The O.C.", sa svojim sarkastičnim komentarima, ljubavlju prema stripovima i zaljubljenošću u Summer Roberts, postao je jedan od najomiljenijih televizijskih likova 2000-ih.
| Foto: Paul Lapid
Nakon završetka serije Brody je nastavio graditi karijeru u filmovima i televizijskim projektima, a često je birao uloge koje su mu dopuštale da pokaže svoj prepoznatljivi humor. Privatno je pronašao ljubav s glumicom Leighton Meester, poznatom po ulozi Blair Waldorf u seriji "Tračerica", s kojom ima dvoje djece.
| Foto: DAVID SWANSON/REUTERS
Veliki povratak među televizijske miljenike ostvario je zahvaljujući Netflixovoj romantičnoj seriji "Nobody Wants This", u kojoj glumi šarmantnog rabina Nou.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Adrian Grenier bio je jedan od onih glumaca čije je plave oči i tamne kovrče bilo teško zaboraviti nakon samo jednog filma. U romantičnoj komediji "Drive Me Crazy" iz 1999. godine glumio je Chasea Hammonda, šarmantnog susjeda koji s likom Melisse Joan Hart ulazi u lažnu vezu koja se pretvara u pravu ljubav.
| Foto: YouTube/screenshot
Nekoliko godina poslije Grenier je postao još poznatiji zahvaljujući ulozi Vincenta Chasea u HBO-ovoj seriji "Entourage", u kojoj je utjelovio mladog glumca koji pokušava uspjeti u Hollywoodu. Pojavio se i u filmu "Vrag nosi Pradu", a 2021. gledali smo ga u Netflixovoj seriji "Clickbait".
| Foto: Imago/IMAGOSTOCK&PEOPLE
Posljednjih godina Grenier se znatno udaljio od holivudskog načina života i okrenuo prirodi, održivosti i obitelji. Sa suprugom Jordan Roemmele zasnovao je obitelj, a život na imanju u Teksasu zamijenio je nekadašnje dane provedene na crvenim tepisima.
| Foto: Luiz Rampelotto/DPA
Freddie Prinze Jr. bio je gotovo nezaobilazno lice romantičnih komedija s kraja 1990-ih i početka 2000-ih, a posebno se pamti njegova uloga Zacka Silera u filmu "Ona je sve to". Djevojke je osvajao i u filmu "Dečki i cure", u kojem je glumio uz Claire Forlani.
| Foto: IFA Film
Njegovu popularnost dodatno su učvrstili filmovi "Znam što si radila prošlog ljeta" i "Scooby-Doo", u kojem je glumio uz Sarah Michelle Gellar. Upravo je s njom vjenčao se 2002. godine, a danas su jedan od najdugovječnijih holivudskih parova.
| Foto: Mario Anzuoni
Prinze Jr. posljednjih se godina bavio i glasovnom glumom, a 2025. vratio se ulozi Raya Bronsona u novom nastavku filma "Znam što si radila prošlog ljeta". Sa Sarom Michelle Gellar ima dvoje djece, a obiteljski život često stavlja ispred holivudske užurbanosti.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Malo je romantičnih filmova s početka 2000-ih izazvalo toliko suza kao "Šetnja za pamćenje", u kojem je Shane West glumio uz Mandy Moore. Njegov Landon Carter, problematični mladić koji se zaljubljuje u povučenu Jamie Sullivan, postao je jedan od najomiljenijih romantičnih junaka tog vremena.
| Foto: Profimedia
West je i prije tog filma privlačio pozornost ulogom u seriji "Once and Again", no upravo ga je ljubavna priča s Mandy Moore pretvorila u tinejdžerskog idola. Nakon toga ostvario je zapažene uloge u serijama "Hitna služba", "Nikita" i "Salem".
| Foto: Instagram
Iako danas nije toliko prisutan u velikim holivudskim hitovima, West je nastavio glumiti u nezavisnim filmovima i različitim televizijskim projektima. Uz glumu se bavi i glazbom.
| Foto: Instagram
Milo Ventimiglia osvojio je gledateljice kao Jess Mariano, buntovni i načitani mladić iz serije "Gilmorice", koji je osvojio srce Rory Gilmore. Njegova kožnata jakna, neposlušna kosa i drzak osmijeh bili su dovoljni da postane jedan od najvećih televizijskih zavodnika početka milenija.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Nakon "Gilmorica" ostvario je veliku ulogu u znanstvenofantastičnoj seriji "Heroji", a zatim je potpuno novu generaciju gledateljica osvojio kao Jack Pearson u seriji "This Is Us". Upravo mu je uloga brižnog supruga i oca donijela brojne pohvale i nominacije za prestižne televizijske nagrade.
| Foto: © OConnor/PRESS ASSOCIATION
Posljednjih godina gledali smo ga i u seriji "The Company You Keep", u kojoj je utjelovio šarmantnog prevaranta. Privatno je 2023. oženio manekenku Jarah Mariano, a 2025. postao je otac.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Jesse Metcalfe postao je predmet maštanja brojnih gledateljica zahvaljujući ulozi zgodnog vrtlara Johna Rowlanda u seriji "Kućanice". Njegova romansa s Gabrielle Solis, koju je glumila Eva Longoria, bila je jedna od najzapaženijih priča u prvoj sezoni popularne serije.
| Foto: Profimedia
Status holivudskog ljepotana dodatno je potvrdio glavnom ulogom u tinejdžerskoj komediji "John Tucker Must Die", u kojoj je glumio srednjoškolskog zavodnika kojem se bivše djevojke odluče osvetiti.
| Foto: Instagram/Jesse Meltcafe
Nakon najvećih uspjeha karijeru je nastavio u serijama "Dallas" i "Chesapeake Shores", kao i u brojnim romantičnim televizijskim filmovima. I danas je aktivan u glumačkom svijetu.
| Foto: Instagram
Dok su jedne djevojke u seriji "One Tree Hill" navijale za Lucasa Scotta, druge su bile potpuno zaljubljene u njegova polubrata Nathana, kojeg je glumio James Lafferty. Zgodni košarkaš isprva je bio umišljen i problematičan, no njegova ljubavna priča s Haley James pretvorila ga je u jednog od najomiljenijih likova serije.
| Foto: YouTube/screenshot
Lafferty je u seriji proveo gotovo cijelo desetljeće, a Nathanovo odrastanje od bahatog tinejdžera do predanog supruga i oca bilo je jedna od najljepših priča "One Tree Hilla". Nakon završetka snimanja okušao se u različitim televizijskim projektima, ali i iza kamere kao redatelj i producent.
| Foto: Instagram/James Lafferty
Posebno se posvetio seriji "Everyone Is Doing Great", koju je osmislio s nekadašnjim kolegom Stephenom Collettijem i u kojoj obojica glume. Projekt na duhovit način prati nekadašnje televizijske zvijezde koje pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu nakon završetka popularne serije.
| Foto: Instagram/James Lafferty