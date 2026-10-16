FOTO Emotivan oproštaj uz svijeće i u Puli: Građani se okupili u čast Gorana Bare

Pula je bila jedan od gradova u kojima je Bare tijekom karijere nastupao s Majkama, a njegov posljednji koncert pred pulskom publikom održan je 17. srpnja ove godine. Upravo zato ovaj je susret za mnoge bio prilika da se još jednom prisjete njegovih nastupa i pjesama koje su ih pratile tijekom godina. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL