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PORED ZLATNIH VRATA

FOTO Emotivan oproštaj uz svijeće i u Puli: Građani se okupili u čast Gorana Bare

Okupljeni su se u mirnoj atmosferi uz zapaljene crvene lampione prisjećali glazbenika čije su pjesme obilježile desetljeća hrvatske rock scene
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Građani Pule oprostili se od Gorana Bareta
Nakon što su se od Gorana Bare u srijedu u Vinkovcima oprostili brojni prijatelji, kolege i obožavatelji, počast legendarnom glazbeniku odali su i građani Pule. Na Trgu Portarata, pokraj Zlatnih vrata, okupili su se ovog petka kako bi uz upaljene svijeće i zajedničke uspomene odali posljednju počast frontmenu Majki, čija je smrt duboko pogodila domaću glazbenu scenu. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Nakon što su se od Gorana Bare u srijedu u Vinkovcima oprostili brojni prijatelji, kolege i obožavatelji, počast legendarnom glazbeniku odali su i građani Pule. Na Trgu Portarata, pokraj Zlatnih vrata, okupili su se ovog petka kako bi uz upaljene svijeće i zajedničke uspomene odali posljednju počast frontmenu Majki, čija je smrt duboko pogodila domaću glazbenu scenu. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Komentari 1

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