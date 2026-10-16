FOTO Emotivan oproštaj uz svijeće i u Puli: Građani se okupili u čast Gorana Bare

Okupljeni su se u mirnoj atmosferi uz zapaljene crvene lampione prisjećali glazbenika čije su pjesme obilježile desetljeća hrvatske rock scene
Nakon što su se od Gorana Bare u srijedu u Vinkovcima oprostili brojni prijatelji, kolege i obožavatelji, počast legendarnom glazbeniku odali su i građani Pule. Na Trgu Portarata, pokraj Zlatnih vrata, okupili su se ovog petka kako bi uz upaljene svijeće i zajedničke uspomene odali posljednju počast frontmenu Majki, čija je smrt duboko pogodila domaću glazbenu scenu.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Nakon što su se od Gorana Bare u srijedu u Vinkovcima oprostili brojni prijatelji, kolege i obožavatelji, počast legendarnom glazbeniku odali su i građani Pule. Na Trgu Portarata, pokraj Zlatnih vrata, okupili su se ovog petka kako bi uz upaljene svijeće i zajedničke uspomene odali posljednju počast frontmenu Majki, čija je smrt duboko pogodila domaću glazbenu scenu.
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Nakon što su se od Gorana Bare u srijedu u Vinkovcima oprostili brojni prijatelji, kolege i obožavatelji, počast legendarnom glazbeniku odali su i građani Pule. Na Trgu Portarata, pokraj Zlatnih vrata, okupili su se ovog petka kako bi uz upaljene svijeće i zajedničke uspomene odali posljednju počast frontmenu Majki, čija je smrt duboko pogodila domaću glazbenu scenu.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Mnogi su sa sobom donijeli crvene lampione koje su postavili uz njegovu fotografiju i plakat s natpisom 'Oproštaj Puležana od Gorana Bareta'.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Oproštaj je započeo u 17 sati, a okupljeni su se u mirnoj atmosferi prisjećali glazbenika čije su pjesme obilježile desetljeća hrvatske rock-scene. Poziv na okupljanje prethodno se proširio društvenim mrežama, uz zamolbu građanima da ponesu svijeće i dostojanstveno odaju počast glazbeniku.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Pula je bila jedan od gradova u kojima je Bare tijekom karijere nastupao s Majkama, a njegov posljednji koncert pred pulskom publikom održan je 17. srpnja ove godine. Upravo zato ovaj je susret za mnoge bio prilika da se još jednom prisjete njegovih nastupa i pjesama koje su ih pratile tijekom godina.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL