FOTO Evo gdje su danas legende kultne serije 'Velo misto'...

Vijest da je preminuo Mladen Barbarić za starije generacije bila je kao da je otišao netko njihov, član obitelji kojeg možda nisu osobno poznavali, ali su uz njega odrasli. Jer nije umro Mladen Barbarić, umro je Pegula. Njegov odlazak u 73. godini u obiteljskoj kući u Žrnovnici ponovno je otvorio album sjećanja na jednu od najvećih televizijskih serija našeg doba, legendarno 'Velo misto', ali i postavio pitanje gdje su danas ostali junaci koji su udahnuli život u splitske kale koje je na papir prenio Miljenko Smoje
Pogled na popis glumaca iz 'Velog mista' danas izaziva sjetu, jer većina glavnih protagonista više nije među nama.
Voćni trg, koji je u seriji vrvio životom, u stvarnosti je ostao tragično prazan. Nema više Meštra, Borisa Dvornika, čija je butiga bila srce grada i epicentar svih priča o balunu.
Otišao je prerano, 2008. godine. U svom rodnom Splitu preminuo je od posljedica infarkta, potvrdila je Danijela Dvornik.
Njegova televizijska susjeda i Pegulina velika ljubav, Violeta, koju je maestralno odigrala Zdravka Krstulović, napustila nas je još 2003., nakon teške borbe s Alzheimerovom bolešću
Imala je 63 godine.
Godine 2020. u 78. godini otišao je Mustafa Nadarević, naš inženjer Duje, nakon duge i teške borbe s karcinomom pluća.
Iste godine, u 88. godini, preminuo je i Špiro Guberina, mnogima omiljeni ‘dobri škovacin’ Jozo.
Tužnu vijest o odlasku glumca potvrdila je voditeljica Odjela socijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijskih usluga iz Doma za starije i nemoćne u Klaićevoj ulici, u kojem je Guberina proveo posljednje godine života
Godinu prije toga iznenada nas je napustio Ivo Gregurević, Jozin nećak, u 66. godini.
Godine 2021. otišla je Mira Furlan, temperamentna Kate, u 66. godini.
Borila se s virusom Zapadnog Nila, koji joj je prenio zaraženi komarac, a posljednje mjesece provela je u teškom stanju, u borbi za život.
Popis je, nažalost, dug.
Ne možemo ne spomenuti ni Ivicu Vidovića (Očalinko), Ines Fančović (Mare Mulica), Ljubu Kapora (Picaferaj), Duška Valentića (Papundek) te Uglješu Kojadinovića, koji je glumio Profešura i preminuo nedugo nakon završetka snimanja, sa svega 46 godina.
Ni redatelj Joakim Marušić nije dugo poživio nakon svog remek-djela. Umro je 1985., s navršenih 48 godina.
Ipak, nekoliko ključnih glumaca i danas su s nama, kao živi spomenici na zlatno doba televizije. Milan Štrljić, koji je utjelovio Tončija, i danas je jedan od najzaposlenijih hrvatskih glumaca, nezaobilazno lice u brojnim domaćim serijama i filmovima.
Njegov rival u seriji, Ferata, kojeg je glumio Aljoša Vučković, živi u Beogradu.
Nakon što se zbog bolesti na neko vrijeme povukao iz javnosti, vratio se glumi u nekoliko novijih projekata. Nadimak iz serije prati ga i danas.
- Kad dođem u Dalmaciju, drukčije me ni ne zovu nego Ferata. U početku je moja supruga reagirala pa bi rekla: 'Pa zašto se osvrćeš na to?'. Pa onda bih slobodno mogao dići sidro i vratiti se nazad. To nije bilo nikakvo prozivanje, to je nešto što je održavalo to da ja pripadam njima - ispričao je jednom prigodom.
Vlasta Knezović, nezaboravna Marijeta, danas uživa u mirovini.
Povremeno se pojavljuje na kulturnim događanjima.
Aktivan je i Aleksandar Cvjetković, koji je igrao Stipu Ricu. On i danas niže uloge u kazalištu i na televiziji, često radeći i na inozemnim, posebice talijanskim produkcijama.
