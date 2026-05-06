FOTO Evo gdje su danas "Slatke male lažljivice": Jedna od njih zvijezda je "Spasilačke službe"

Hit tinejdžerska drama "Slatke male lažljivice" premijerno je prikazana 8. lipnja 2010. i brzo je postala kulturni fenomen. Lucy Hale, Shay Mitchell, Ashley Benson, Troian Bellisario i Sasha Pieterse utjelovile su pet prijateljica, a serija im je i lansirala karijere. Jednu od njih uskoro gledamo i u novim nastavcima "Spasilačke službe".
Temeljena na bestseller serijalu knjiga autorice Sare Shepard, serija prati skupinu srednjoškolki iz izmišljenog grada Rosewooda u Pennsylvaniji, koje progoni nestanak njihove najpopularnije djevojke Alison, kao i anonimne poruke od “A” koje prijete razotkrivanjem njihovih najmračnijih tajni. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava danas.
Lucy Hale (36) glumila je umjetnički nastrojenu Ariju Montgomery te je bila prva koja je napravila legendarni “shhh” u uvodnoj špici. Danas ima i tetovažu inicijala Arije na prstu.
Nakon serije glumila je u filmovima poput "Truth or Dare", "Fantasy Island" i "The Hating Game". Predvodila je serije "Life Sentence" i "Katy Keene" te je glumila u seriji "Ragdoll".
Javno je pričala o ovisnostima, a od svoje 14. godine je počela piti. Istaknula je kako je trijezna dvije godine te je bila na odvikavanju od alkohola. Od 2025. u vezi je s reality zvijezdom Harryjem Jowseyjem.
Shay Mitchell (39) igrala je Emily Fields, čiji je lik imao velik utjecaj na LGBTQ+ publiku.
Nakon serije glumila je u seriji "You" uz Penna Badgleya i u seriji "Dollface". Također je poduzetnica – osnivačica brenda Béis i suosnivačica Onda tequile.
Prije nekoliko tjedana objavljeno je kako će se pojaviti u novim nastavcima "Spasilačke službe".
U vezi je s glumcem Matteom Babelom i ima dvije kćeri.
Ashley Benson (36) glumila je modno osviještenu Hannu Marin.
Nakon serije fokusirala se na filmove poput "Her Smell", "The Birthday Cake" i "McVeigh". Također se bavila glazbom i surađivala s G-Eazyjem.
Mediji su je posebno pratili dok je bila u vezi s kolegicom Carom Delevingne. Danas je udana za Brandona Davisa i ima kćer Aspen.
Troian Bellisario (40) glumila je najinteligentniju članicu grupe. Bila je starija od kolegica te se često osjećala kao “starija sestra”, kako je komentirala u intervjuima.
Nakon serije glumila je u filmovima kao što su "Feed" i "Where'd You Go, Bernadette". Režirala je nekoliko epizoda serije "Good Trouble".
Udana je za Patricka J. Adamsa i imaju dvoje djece.
Sasha Pieterse igrala je Alison, čiji nestanak pokreće radnju čitave serije.
Nastupila je u "Dancing with the Stars", a glumila je i u više filmova te reprizirala ulogu u u novim nastavcima "Slatkih malih lažljivica".
Udana je za Hudsona Sheaffera i imaju sina.
Janel Parrish igrala je originalnu “A”. Izjavila je da bi se rado vratila ulozi u potencijalnom filmu.
Nakon serije je glumila u trilogiji "To All the Boys I've Loved Before" te je nastupila u showu "The Masked Singer". Udana je za Chrisa Longa.
Ian Harding glumio je profesora Ezru Fitza.
Nakon serije pojavio se u serijama "Chicago Med" i "Magnum P.I." te filmu "Ford v Ferrari".
Oženjen je fotografkinjom Sophie Hart i imaju dijete.
Keegan Allen glumio je Tobyja Cavanaugha.
Nakon serije pojavio se u projektima "Walker" i "Rick and Morty" te filmu "Follow Me".
