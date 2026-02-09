FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena

Princ i njegova supruga Anisha, poznata po hrvatskom podrijetlu, dočekali su prvu bebu, a vijest o rođenju djevojčice objavljena je uz svečanu ceremoniju u kraljevskoj palači.
Princeza Anisha Rosnah binti Adam prije udaje poznata i kao Anisha Isa-Kalebic, rođena je 6. studenog 1994. u Londonu. Živi u Bruneju, gdje je ušla u kraljevsku obitelj kao supruga princa Abdula Mateena, četvrtog sina sultana Hassanal Bolkiaha.
Anisha potječe iz mješovitog braka. Otac joj je Ivica Adam Kalebić, Hrvat rodom iz Zagreba s korijenima na Šolti i Čiovu. Majka je Siti Mariam Isa, iz ugledne brunejske obitelji s političkim utjecajem.
Majčina obitelj vrlo je utjecajna na Brunejima. Djed po majci, Pehin Dato Isa bin Ibrahim, bio je savjetnik sultana i istaknuti političar u zemlji.
Također je bio jedna od ključnih figura i povezan s osnutkom Royal Brunei Airlinesa.
Brunejske elita i obiteljske veze omogućile su joj da se kao djevojka kreće u blizini kraljevske obitelji, što je pomoglo i njenoj vezi s princem Mateenom.
Anisha se školovala u Bruneju, a zatim je studirala na University of Bath (UK), gdje je diplomirala Modern Languages & European Studies. Studij je uključivao i semestar na Complutense University u Madridu, te praktični rad u Parizu.
Prije ulaska u središte javnosti, Anisha je bila aktivna kao poduzetnica. Suosnivačica je turističke tvrtke Authentirary, koja nudi personalizirane putničke usluge. Osim toga, osnivačica je modnog brenda Silk Collective, s fokusom na odjeću i modne artikle od svile.
Anisha i princ Abdul Mateen znali su se još iz djetinjstva jer je njezin brat Danial bio prijatelj s prinčevim društvom. Njihova se veza razvijala kroz godine, a zaručili su se u listopadu 2023.
Vjenčanje je održano od 7. do 16. siječnja 2024. u Bruneju u okvirima raskošnih tradicionalnih ceremonija. Nakon udaje službeno joj je dodijeljen titula i stil koji se prevodi kao Princeza supruga.
Prema službenoj objavi, princeza Anisha Rosnah binti Adam rodila je djevojčicu u nedjelju ujutro u 8.50 sati, a u priopćenju je naglašeno da je dijete na svijet stiglo „uz Allahovu milost“.
Radosna vijest dolazi nekoliko mjeseci nakon što su princ i princeza javno objavili da očekuju dijete. U listopadu su na društvenim mrežama podijelili crno-bijelu fotografiju snimljenu na balkonu, na kojoj se drže za ruke, dok je princeza drugom rukom nježno dodirivala trudnički trbuh. Uz fotografiju je stajala kratka, ali znakovita poruka: „A onda nas je bilo troje.”
