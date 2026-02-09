Obavijesti

OBITELJ SULTANA

FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena

Princ i njegova supruga Anisha, poznata po hrvatskom podrijetlu, dočekali su prvu bebu, a vijest o rođenju djevojčice objavljena je uz svečanu ceremoniju u kraljevskoj palači.
FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena
Princeza Anisha Rosnah binti Adam prije udaje poznata i kao Anisha Isa-Kalebic, rođena je 6. studenog 1994. u Londonu. Živi u Bruneju, gdje je ušla u kraljevsku obitelj kao supruga princa Abdula Mateena, četvrtog sina sultana Hassanal Bolkiaha. | Foto: Instagram/ tmski
