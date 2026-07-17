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SLAVI 79. ROĐENDAN

FOTO Evo kako se Camilla mijenjala kroz godine na dvoru

Kraljica Camilla danas slavi 79. rođendan. Iako nosi titulu kraljice, javnost ju nije oduvijek tako lako prihvaćala. Dapače, bila je vrlo omražena zbog svoje afere s Charlesom, a Diana ju je mrzila... U galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina.
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Kraljica Camilla danas slavi svoj 79. rođendan. Na društvenim mrežama su joj čestitali i drugi članovi kraljevske obitelji, poput princa Williama i princeze Kate | Foto: /DPA
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Kraljica Camilla danas slavi svoj 79. rođendan. Na društvenim mrežama su joj čestitali i drugi članovi kraljevske obitelji, poput princa Williama i princeze Kate | Foto: /DPA
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