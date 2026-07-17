FOTO Evo kako se Camilla mijenjala kroz godine na dvoru

Kraljica Camilla danas slavi 79. rođendan. Iako nosi titulu kraljice, javnost ju nije oduvijek tako lako prihvaćala. Dapače, bila je vrlo omražena zbog svoje afere s Charlesom, a Diana ju je mrzila... U galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina.
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Kraljica Camilla danas slavi svoj 79. rođendan. Na društvenim mrežama su joj čestitali i drugi članovi kraljevske obitelji, poput princa Williama i princeze Kate
| Foto: /DPA
Kraljica Camilla danas slavi svoj 79. rođendan. Na društvenim mrežama su joj čestitali i drugi članovi kraljevske obitelji, poput princa Williama i princeze Kate |
Foto: /DPA
Kraljica Camilla danas slavi svoj 79. rođendan. Na društvenim mrežama su joj čestitali i drugi članovi kraljevske obitelji, poput princa Williama i princeze Kate
| Foto: /DPA
Foto Chris Jackson
Camilla sa svojim suprugom, kraljom Charlesom, nerijetko odrađuje sve kraljevske dužnosti.
| Foto: Kirsty Wigglesworth
Foto Hannah McKay
A iako danas nosi i titulu kraljice, nekada je javnost poznavala Camillu kao preljubnicu i 'drugu ženu'
| Foto: Andrew Matthews
Foto Hannah McKay
U mladosti je bila u vezi s tadašnjim princem Charlesom, no brak nije dolazio u obzir zbog toga što nije bila pripadnica aristokracije. Zato se udala za Andrewa Parkera Bowlesa, koji je prije bio u vezi s Charlesovom sestrom Anne.
| Foto: David Giles/PRESS ASSOCIATION
Charles se 1981. oženio Dianom
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
Zajedno su dobili dva sina, Williama i Harryja
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Camilla i njen suprug ostali su i dalje bliski prijatelji Charlesu. Ona i Diana također su se poznavale...
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Brakovi nisu potrajali. Camilla i Charles su 1986. godine opet započeli vezu
| Foto: John Giles/PRESS ASSOCIATION
Na jednom rođendanu 1989. godine, Diana je optužila Camillu. 'Znam što se događa između tebe i Charlesa, samo sam htjela da to znaš', rekla je, a Camilla joj je odgovorila: 'Imaš sve što želiš! Svi muškarci na svijetu su zaljubljeni u tebe, imaš dvije divne djece, što još želiš?' Na to joj je Diana odgovorila: 'Svog supruga'.
| Foto: Ron Bell/PRESS ASSOCIATION
Nekoliko godina kasnije, 1992., Charles i Diana su se razišli.
| Foto: Martin Keene/PRESS ASSOCIATION
Diana je za sve krivila upravo Camillu
| Foto: PA/BBC SCREEN GRAB/PRESS ASSOCIA
Camilla i Parker Bowles razveli su se 1995. godine, a Charles i Diana godinu dana kasnije.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Tijekom narednih godina, Charles je polako uvodio Camillu u javnost. Prvi put su fotografirani zajedno 1999. godine, a nekoliko godina kasnije su se i oženili
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
Foto Ben Gurr/The Times/Rota/PA
Oženili su se 9. travnja 2005. godine. No, svoju godišnjicu braka ne slave posljednjih par godina obzirom da je na isti datum preminuo Charlesov otac, princ Phillip
| Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION
Udajom za princa, Camilla je postala princeza od Walesa, ali je preferirala nižu titulu vojvotkinje od Cornwalla, s obzirom na to da je titulu princeze od Walesa nosila Diana.
| Foto: Hugo Burnand
Foto /PRESS ASSOCIATION
Na vjenčanju Charlesa i Camille bili su i prinčevi Harry i William, danas zaraćena braća...
| Foto: Andrew Parsons/PRESS ASSOCIATION
Foto David Cheskin/PRESS ASSOCIATION
Foto Anthony Devlin/PRESS ASSOCIATION
'Mislim da je Camilla promijenila Charlesa. Sretniji je nego ikad. Daje mu potporu koju je toliko trebao kroz svoj život, a nikada je nije našao drugdje', napisala je kolumnistica Penny Junor koja se bavi kraljevskom obitelji
| Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION
Prije svoje smrti, kraljica Elizabeta II. rekla je kako bi voljela da Camilla dobije titulu kraljice kad Charles postane kralj. Charles je 2023. okrunjen za kralja, a ona za kraljicu
| Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION
Proteklih godina kraljevsku obitelj zadesile su brojne nedaće. Kralju Charlesu dijanosticiran je rak, a Camilla je u cijelom teškom periodu njemu najveća podrška
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Istu dijagnozu dobila je i princeza Kate, a prema izvorima iz palače, Camilla je i njoj velika podrška.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Albert Nieboer
Foto Kirsty O'Connor/PRESS ASSOCIATIO
Foto /PRESS ASSOCIATION
Foto Aaron Chown
Foto Toby Melville
Foto Steve Parsons/PRESS ASSOCIATION - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Stuart C. Wilson
Foto Jordan Pettitt
Foto Toby Melville
Foto Kin Cheung
Foto Kin Cheung