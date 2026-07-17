FOTO Evo kako se Camilla mijenjala kroz godine na dvoru

Na jednom rođendanu 1989. godine, Diana je optužila Camillu. 'Znam što se događa između tebe i Charlesa, samo sam htjela da to znaš', rekla je, a Camilla joj je odgovorila: 'Imaš sve što želiš! Svi muškarci na svijetu su zaljubljeni u tebe, imaš dvije divne djece, što još želiš?' Na to joj je Diana odgovorila: 'Svog supruga'. | Foto: Ron Bell/PRESS ASSOCIATION