SPEKTAKL U LA
FOTO: FRENDE, AMO NA TEKMU! U loži Beckham i Tom Cruise, na tribinama DiCaprio, Paris Hilton
Veliku pobjedu SAD-a protiv Paragvaja na otvorenju američkog dijela SP-a u Los Angelesu pratile su i brojne holivudske zvijezde. David Beckham istog je dana na svečanosti dobio zvijezdu na šetalištu slavnih, gdje je bio u pratnji supruge Victorije i Toma Cruisea. Kasnije su svi zajedno bili u loži stadiona Inglewood, dok su kamere na tribinama uhvatile Leonarda DiCaprija, Jamieja Foxxa, Vincea Vaughna, Owena Wilsona, Paris Hilton, Halle Berry. Najviši politički dužnosnik bio je državni tajnik Marco Rubio, dok predsjednik Donald Trump nije došao. Himnu je izvela pjevačica Katy Perry.