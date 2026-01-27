Obavijesti

Galerija

Komentari 19
RONALDOVA ZARUČNICA

FOTO Georgina danas slavi rođendan: Voli se fotkati u tangicama, ne skriva ni dekolte

Bujna Georgina Rodríguez danas slavi 32. rođendan, a itekako ima povoda za slavlje. U prošloj godini napokon je dobila ogroman zaručnički prsten od Cristiana Ronalda, a osim zarukama svoje je pratitelje redovito uveseljavala golišavim fotkama u tangicama.
FOTO Georgina danas slavi rođendan: Voli se fotkati u tangicama, ne skriva ni dekolte
Georgina je rođena 27. siječnja 1994. godine u Buenos Airesu u Argentini, ali se nedugo nakon njezina obitelj preselila u Španjolsku. | Foto: Instagram
1/89
Georgina je rođena 27. siječnja 1994. godine u Buenos Airesu u Argentini, ali se nedugo nakon njezina obitelj preselila u Španjolsku. | Foto: Instagram
Komentari 19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026