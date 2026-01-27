FOTO Georgina danas slavi rođendan: Voli se fotkati u tangicama, ne skriva ni dekolte

Bujna Georgina Rodríguez danas slavi 32. rođendan, a itekako ima povoda za slavlje. U prošloj godini napokon je dobila ogroman zaručnički prsten od Cristiana Ronalda, a osim zarukama svoje je pratitelje redovito uveseljavala golišavim fotkama u tangicama.
Georgina je rođena 27. siječnja 1994. godine u Buenos Airesu u Argentini, ali se nedugo nakon njezina obitelj preselila u Španjolsku.
Georgina je rođena 27. siječnja 1994. godine u Buenos Airesu u Argentini, ali se nedugo nakon njezina obitelj preselila u Španjolsku.
Danas je sinonim za luksuz, dijamante, privatne avione i crvene tepihe, ali njezin put do svjetske slave nije počeo pod reflektorima, nego – iza pulta butika.
Godinama je živjela daleko od očiju javnosti, radeći obične poslove i pokušavajući izgraditi život korak po korak.
Rodríguez je izgradila karijeru kao model i influencerica, pojavljujući se u kampanjama za Gucci, Pradu i Chanel.
Također je krasila naslovnice međunarodnih izdanja Voguea, Harper's Bazaara i Ellea, a bila je predstavljena i u editorijalima koji ističu njezin jedinstveni stil i globalnu privlačnost.
A onda se dogodio trenutak koji bi scenaristi sapunica nazvali “sudbonosnim”: upoznala je Cristiana Ronalda. Od tog trena njezin se svijet okrenuo naglavačke.
Njihov prvi susret dogodio se 2016. godine u Madridu, u luksuznoj trgovini Gucci gdje je Georgina radila kao prodavačica. Cristiano Ronaldo, tada već planetarno poznata nogometna zvijezda, slučajno je ušao u trgovinu, ni ne sluteći da će mu taj trenutak promijeniti život.
Privlačnost je bila trenutačna. U svojoj popularnoj Netflix seriji "Ja sam Georgina", Georgina je taj trenutak opisala kao "vrlo poseban početak", trenutak koji joj je nepovratno promijenio život.
Od djevojke iz susjedstva do žene jednog od najpoznatijih sportaša na planeti, Georgina je u rekordnom roku postala globalna senzacija. Svaki njezin korak prati vojska fanova, a društvene mreže gore kad objavi fotografiju – bilo da je u kućnom izdanju s djecom ili u haljini koja vrijedi kao stan u centru grada.
Iako je Ronaldo kasnije priznao da isprva nije očekivao da će veza postati toliko snažna i ozbiljna, s vremenom je shvatio da je u Georgini pronašao ženu svog života.
Svijet je za njihovu ljubav saznao u siječnju 2017. godine, kada su se prvi put zajedno pojavili u javnosti na dodjeli nagrada FIFA Football Awards.
U studenom 2017., par je dočekao svoje prvo biološko dijete – kćer Alanu Martinu.
U listopadu 2021. godine, par je sretno objavio da očekuje blizance, dječaka i djevojčicu.
Georgina je rodila zdravu djevojčicu, Bellu Esmeraldu, ali je njihov sin, kojeg su nazvali Ángel, tragično preminuo pri porodu.
Taj je događaj ostavio neizbrisiv trag na obitelji. Georgina je kasnije taj trenutak opisala kao "najbolji i najgori trenutak u životu", sažimajući u jednoj rečenici vrtlog emocija s kojim su se suočili.
U kolovozu 2025. godine, Georgina je na svom Instagram profilu, gdje je prati vojska obožavatelja, objavila zaruke, ponosno pokazujući veličanstveni zaručnički prsten.
