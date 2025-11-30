Obavijesti

IMALA NEKOLIKO OPERACIJA

FOTO Golišave fotografije ovoj slavnoj dami nisu problem, iskreno je pričala i o zahvatima

Manekenka Chrissy Teigen široj je javnosti poznata po svojim golišavim izdanjima, vođenju nekoliko američkih zabavnih emisija te po braku s glazbenikom Johnom Legendom. Danas slavi 40. rođendan, a u galeriji se prisjetite njezinih izdanja kroz godine.
24th Critics Choice Awards â Arrivals â Santa Monica, California, U.S.
Christine Diane Teigen rođena je 30. studenoga 1985. | Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
