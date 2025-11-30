FOTO Golišave fotografije ovoj slavnoj dami nisu problem, iskreno je pričala i o zahvatima

Manekenka Chrissy Teigen široj je javnosti poznata po svojim golišavim izdanjima, vođenju nekoliko američkih zabavnih emisija te po braku s glazbenikom Johnom Legendom. Danas slavi 40. rođendan, a u galeriji se prisjetite njezinih izdanja kroz godine.
Christine Diane Teigen rođena je 30. studenoga 1985.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Christine Diane Teigen rođena je 30. studenoga 1985.
|
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Christine Diane Teigen rođena je 30. studenoga 1985.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Odrasla je u saveznoj državi Washington, no nakon što su joj se roditelji rastali sa sestrom i ocem se preselila u Kaliforniju. Njezina majka rodom je iz Tajlanda, gdje se vratila nakon rastave.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Radila je kao prodavačica u jednoj trgovini, gdje ju je otkrio fotograf. Neko vrijeme radila je za razne manje marke te je zbog posla živjela u Miamiju po nekoliko mjeseci.
| Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL
Godine 2010. pojavila se u kupaćem kostimu u časopisu Sports Illustrated, nakon čega joj je krenula karijera u manekenskim vodama.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Okušala se u nekoliko reality emisija te joj je popularnost s godinama samo rasla.
| Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Godinu dana je radila i na projektu Tyre Banks, FABLife.
| Foto: Instagram/ kolaž
S Johnom Legendom se zaručila 2011. nakon četiri godine veze. Upoznali su se na snimanju spota njegova singla "Stereo" u kojem su glumili par.
| Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Vjenčali su se 2013. godine na jezeru Como u Italiji. Legend je supruzi posvetio svoj hit "All of me".
| Foto: Instagram/On The JLo newsletter
Par zajedno ima četvero djece, a Teigen je imala spontani pobačaj 2020. dok je čekala treće dijete.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Umjetnom oplodnjom dobila je kćer 2023., a godinu kasnije surogat majka rodila im je četvrto dijete.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Chrissy Teigen je tijekom karijere često golicala maštu svojim odjevnim kombinacijama, a nikada se nije libila razgovarati ni o čemu.
| Foto: Majil/ AFF-USA.com/PRESS ASSOCIA
Priznala je da je bila na nekoliko kozmetičkih zahvata. Među njima su liposukcija, uklanjanje bukalne masti, a "pod nož" je išla i zbog kose.
| Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL
Imala je 20 godina kada je povećala grudi, no implantate je kasnije uklonila.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/kerolaychaves
U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters
Foto Doug Peters
Foto OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION