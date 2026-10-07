FOTO Gotovo potpuno gola u moru! Alessandra Ambrosio zaplivala samo u mini tangama

Slavna anđelica na Instagramu se pohvalila kako još uvijek uživa u čarima ljeta, a na fotografijama koje je objavila gotovo je potpuno gola. Na sebi ima tek jedva primjetne tange, pa su joj i guza i grudi na 'izvolite'.
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Zgodna manekenka novim fotkama nijkoga nije ostavila ravnodušnim, dok se kupala gotovo gola.
| Foto: instagram
Zgodna manekenka novim fotkama nijkoga nije ostavila ravnodušnim, dok se kupala gotovo gola. |
Foto: instagram
Zgodna manekenka novim fotkama nijkoga nije ostavila ravnodušnim, dok se kupala gotovo gola.
| Foto: instagram
Ronila je i pritom pokazala guzu, a tange se skoro pa i nisu vidjele.
| Foto: instagram
Izrodila je iz morske dubine i otkrila gole grudi.
| Foto: instagram
"Kći sunca, ljubiteljica mora", napisala je uz fotografije.
| Foto: instagram
Nekoliko dana prije također je pokazala kako uživa na moru.
| Foto: instagram
U zanimljivom badiću fotkala se na stijenama.
| Foto: instagram
Pokazala je usput i vitku liniju.
| Foto: instagram
Naglasak je bio na grudima na koje su resice dodatno privlačile pažnju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Već s 12 godina Alessandra Ambrosio upisala se na tečaj manekenstva
| Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
Proslavila se kao Victoria's Secret anđelica, a bila je model i još mnogih brendova kao što su Armani, Christian Dior i Ralph Lauren
| Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
Ova manekenka ima dvoje djece iz braka s Jamiejem Mazurom
| Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
Nedavno se zaručila za australskog dizajnera nakita Bucka Palmera
| Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
Prema Forbesu, Alessandra je jedna od najplaćenijih manekenki na svijetu
| Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Instagram/Alessandra Ambrosio
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters
Foto Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Ian West
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto RETO
Foto ABEI
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Boesl
Foto Profimedia
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters
Foto Hubert Boesl
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Ik Aldama
Foto OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS
Foto Hubert Boesl
Foto Aurore Marechal
Foto John Nacion/starmaxinc.com