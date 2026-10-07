SUNČALA SVE DIJELOVE TIJELA FOTO Gotovo potpuno gola u moru! Alessandra Ambrosio zaplivala samo u mini tangama

Slavna anđelica na Instagramu se pohvalila kako još uvijek uživa u čarima ljeta, a na fotografijama koje je objavila gotovo je potpuno gola. Na sebi ima tek jedva primjetne tange, pa su joj i guza i grudi na 'izvolite'.

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