Grupa je brojnu publiku zabavljala svojim hitovima poput 'Going Out In Style', 'Rose Tattoo', a ovo im nije prvi nastup u Hrvatskoj

Grupa je brojnu publiku zabavljala svojim hitovima poput 'Going Out In Style', 'Rose Tattoo'. Već su nekoliko puta nastupali u Hrvatskoj, a to potvrđuje da su miljenici domaće publike. Dropkick Murphys su osnovani 1996. godine u Quincyu, pregrađu Bostona, a od 1998. izdali su 12 albuma. Uspješno kombinirajući tradicionalni irski folk i punk te gajde, frule, mandoline što je tipično za celtic punk.

