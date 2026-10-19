FOTO Htjele su bujniju guzu pa otišle 'pod nož': Neke su kasnije gorko požalile svoje odluke...

Pune usne, uzak struk i naglašene obline posljednjih su godina postali jedni od najprepoznatljivijih trendova u svijetu ljepote, a brojne slavne dame nisu skrivale da su za željeni izgled potražile pomoć estetskih kirurga. Dok su neke povećavale stražnjicu implantatima ili prijenosom vlastitog masnog tkiva, druge su se odlučile za različite vrste injekcija, često ne razmišljajući o mogućim posljedicama.
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Iako su estetski zahvati među holivudskim zvijezdama odavno prestali biti tabu, pojedine poznate žene kasnije su otvoreno priznale da su požalile zbog svojih odluka. Neke su se suočile s ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama, a druge su odlučile ukloniti umetke ili ubrizgani materijal.
| Foto: instagram
Iako su estetski zahvati među holivudskim zvijezdama odavno prestali biti tabu, pojedine poznate žene kasnije su otvoreno priznale da su požalile zbog svojih odluka. Neke su se suočile s ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama, a druge su odlučile ukloniti umetke ili ubrizgani materijal.
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Foto: instagram
Iako su estetski zahvati među holivudskim zvijezdama odavno prestali biti tabu, pojedine poznate žene kasnije su otvoreno priznale da su požalile zbog svojih odluka. Neke su se suočile s ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama, a druge su odlučile ukloniti umetke ili ubrizgani materijal.
| Foto: instagram
Američka reperica Cardi B nikada nije skrivala da je tijekom života posezala za estetskim zahvatima, a posebno je otvoreno govorila o povećanju stražnjice. Kada je imala samo 21 godinu, odlučila se za ilegalne injekcije koje je platila nekoliko stotina dolara, a zahvat je obavljen izvan medicinske ustanove.
| Foto: instagram
Godinama kasnije priznala je da je takva odluka bila iznimno opasna te je počela uklanjati ubrizgani materijal iz tijela. Svojim je iskustvom upozorila druge žene na ozbiljne posljedice nestručnih estetskih zahvata.
| Foto: instagram
Američka pjevačica SZA iznenadila je obožavatelje kada je javno priznala da se podvrgnula brazilskom podizanju stražnjice, poznatom kao BBL. Objasnila je da je odluku donijela zbog vlastitih estetskih želja, a ne kako bi zadovoljila očekivanja javnosti.
| Foto: Mike Blake
Ipak, kasnije je priznala da je oporavak bio znatno zahtjevniji nego što je očekivala te da je počela preispitivati svoju odluku. Otvoreno je govorila o pritisku koji žene osjećaju kada je riječ o izgledu, ali i o važnosti prihvaćanja vlastitog tijela.
| Foto: Instagram
Reality zvijezda Blac Chyna, danas poznata i kao Angela White, godinama je bila prepoznatljiva po naglašenim oblinama i ekstravagantnom izgledu. Otkrila je da je stražnjicu povećavala silikonskim injekcijama, a estetske zahvate počela je raditi još kao vrlo mlada žena.
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Godine 2023. odlučila je napraviti veliku životnu promjenu i ukloniti dio ranijih estetskih korekcija, uključujući silikonski materijal iz stražnjice. Objasnila je da se želi vratiti prirodnijem izgledu i upozorila druge na opasnosti takvih injekcija.
| Foto: Pixsell/DHMZ
Američka pjevačica K. Michelle jedna je od poznatih žena koje su najotvorenije govorile o ozbiljnim posljedicama povećanja stražnjice. Prije mnogo godina odlučila se za silikonske injekcije kako bi dobila izraženije obline, no zahvat joj je kasnije prouzročio velike zdravstvene probleme.
| Foto: Instagram
Zbog komplikacija morala je proći niz zahtjevnih medicinskih zahvata kako bi uklonila ubrizgani materijal i sanirala posljedice. Svoje iskustvo odlučila je podijeliti s javnošću kako bi upozorila druge žene da estetske promjene mogu imati dugoročne posljedice.
| Foto: Instagram
Farrah Abraham, koja se proslavila sudjelovanjem u reality showu Teen Mom, tijekom godina privlačila je pozornost brojnim estetskim korekcijama. Među tretmanima koje je javno pokazivala bili su i nekirurški postupci oblikovanja i povećanja stražnjice injekcijama.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Reality zvijezda nikada nije skrivala svoju sklonost estetskim promjenama, a fotografije i snimke pojedinih tretmana dijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama. Njezine su odluke često izazivale podijeljene reakcije javnosti.
| Foto: Instagram
Još jedna zvijezda popularnog reality showa "Teen Mom", Kailyn Lowry, odlučila se 2016. godine podvrgnuti brazilskom podizanju stražnjice. Zahvat uključuje uzimanje masnog tkiva s drugih dijelova tijela i njegovo premještanje u stražnjicu kako bi se postigao puniji izgled.
| Foto: Hubert Boesl
Kailyn je otvoreno govorila o estetskim operacijama i promjenama izgleda nakon trudnoća. Tijekom godina njezin odnos prema estetskim zahvatima mijenjao se, a javno je govorila i o nesigurnostima povezanima s vlastitim tijelom.
| Foto: Instagram
Reality zvijezda Jade Cline odlučila se na brazilsku metodu povećanja stražnjice, a njezin oporavak postao je jedna od zapaženijih priča u emisiji "Teen Mom 2". Kamere su zabilježile koliko joj je teško bilo nakon operacije, uključujući snažne bolove i probleme tijekom oporavka.
| Foto: Instagram
Jade je kasnije priznala da nije bila dovoljno pripremljena na fizičke posljedice zahvata. Njezino iskustvo izazvalo je brojne rasprave o tome koliko se na društvenim mrežama često zanemaruje stvarnost oporavka nakon estetskih operacija.
| Foto: Instagram
Heidi Montag, zvijezda reality showa "The Hills", postala je jedna od najpoznatijih predstavnica holivudskog trenda estetskih operacija nakon što je javno otkrila da je u jednom danu prošla čak deset kozmetičkih zahvata. Među njima je bilo i oblikovanje stražnjice, kojim je željela dodatno naglasiti svoje obline.
| Foto: C3396 Boesl
Iako je u početku bila zadovoljna promjenama, kasnije je priznala da je pretjerala s operacijama i da je oporavak bio iznimno težak. S vremenom je počela otvorenije govoriti o pritisku savršenog izgleda i posljedicama koje su zahvati ostavili na njezino tijelo.
| Foto: gotpap/starmaxinc.com
Bivša zvijezda filmova za odrasle Jenna Jameson godinama je bila poznata po svom izgledu, a tijekom sudjelovanja u britanskom Celebrity Big Brotheru govorila je i o estetskim korekcijama. Među njima je spomenula zahvat na stražnjici, potvrdivši da njezine obline nisu u potpunosti rezultat prirodne građe.
| Foto: AJM
Jameson je tijekom karijere često bila pod povećalom javnosti zbog promjena fizičkog izgleda. Njezina priznanja o estetskim zahvatima dodatno su potaknula zanimanje medija za njezine transformacije.
| Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION
Kim Kardashian godinama je jedna od najpoznatijih predstavnica trenda naglašenih oblina, a njezina stražnjica postala je gotovo jednako slavna kao i ona sama. Iako nikada nije priznala da ju je kirurški povećala, promjene njezina izgleda tijekom godina potaknule su brojna nagađanja o mogućim estetskim zahvatima.
| Foto: instagram
Reality zvijezda u prošlosti je čak javno pokazivala rendgensku snimku kako bi dokazala da nema implantate u stražnjici, no to nije zaustavilo glasine o drugim metodama povećanja. Unatoč brojnim teorijama i usporedbama fotografija, nema potvrde da se Kim podvrgnula takvom zahvatu.
| Foto: Jakub Porzycki
Najmlađa članica slavne obitelji Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, tijekom godina prošla je kroz veliku promjenu izgleda, a njezine naglašene obline često su bile tema rasprava na društvenim mrežama. Iako je priznala pojedine estetske korekcije, nikada nije potvrdila da je povećavala stražnjicu, unatoč nagađanjima da se podvrgnula brazilskom podizanju stražnjice.
| Foto: Instagram
Kylie je ranije priznala korištenje filera za usne, a kasnije je otvoreno govorila i o povećanju grudi prije rođenja prvog djeteta. Međutim, glasine o operaciji stražnjice ostale su nepotvrđene.
| Foto: Instagram
Australska reperica Iggy Azalea godinama privlači pozornost svojim izgledom, a njezina naglašena stražnjica često je bila predmet nagađanja o estetskim zahvatima. Iako je otvoreno priznala povećanje grudi i korekciju nosa, nikada nije potvrdila da je kirurški povećavala stražnjicu.
| Foto: Instagram royal
Na društvenim mrežama često su se pojavljivale usporedbe njezinih starijih i novijih fotografija, zbog čega su pojedini pratitelji nagađali o mogućem brazilskom podizanju stražnjice. Iggy je odbacivala takve tvrdnje, a ne postoje pouzdani dokazi koji bi potvrdili da je doista prošla taj zahvat.
| Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL