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FOTO Htjele su bujniju guzu pa otišle 'pod nož': Neke su kasnije gorko požalile svoje odluke...

Pune usne, uzak struk i naglašene obline posljednjih su godina postali jedni od najprepoznatljivijih trendova u svijetu ljepote, a brojne slavne dame nisu skrivale da su za željeni izgled potražile pomoć estetskih kirurga. Dok su neke povećavale stražnjicu implantatima ili prijenosom vlastitog masnog tkiva, druge su se odlučile za različite vrste injekcija, često ne razmišljajući o mogućim posljedicama.
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FOTO Htjele su bujniju guzu pa otišle 'pod nož': Neke su kasnije gorko požalile svoje odluke...
Iako su estetski zahvati među holivudskim zvijezdama odavno prestali biti tabu, pojedine poznate žene kasnije su otvoreno priznale da su požalile zbog svojih odluka. Neke su se suočile s ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama, a druge su odlučile ukloniti umetke ili ubrizgani materijal. | Foto: instagram
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Iako su estetski zahvati među holivudskim zvijezdama odavno prestali biti tabu, pojedine poznate žene kasnije su otvoreno priznale da su požalile zbog svojih odluka. Neke su se suočile s ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama, a druge su odlučile ukloniti umetke ili ubrizgani materijal. | Foto: instagram
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