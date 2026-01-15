FOTO I 2026. je godina 'golih' kombinacija: Dame su odbacile grudnjake, pogledajte ih...

Iako je godina tek krenula, slavne dame odlučile su je otvoriti sa stilom. Stoga su se na prvim ekskluzivnim događajima u novoj 2026. godini odlučile pojaviti u 'opravicama' koje garantirano nikoga ne ostavljaju ravnodušnima...
Teyana Taylor je na premijeru filma The Rip u New Yorku stigla u crnoj. ali gotovo prozirnoj haljini neobičnog oblika.
| Foto: Jeenah Moon
Teyana Taylor je na premijeru filma The Rip u New Yorku stigla u crnoj. ali gotovo prozirnoj haljini neobičnog oblika. |
Foto: Jeenah Moon
Teyana Taylor je na premijeru filma The Rip u New Yorku stigla u crnoj. ali gotovo prozirnoj haljini neobičnog oblika.
| Foto: Jeenah Moon
Osim naglašenim bokovima, Teyana je privukla poglede i prekrivenim usnama, a tkanina preko njih zapravo je nastavak haljine.
| Foto: Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Lina Esco također je stigla na premijeru filma The Rip, a za tu je prigodu odabrala odvažnu bijelu kombinaciju sakoa i suknje s velikim prorezom.
| Foto: Jeenah Moon
Unatoč visokom prorezu, duboki dekolte ono je što je došlo u prvi plan, a look je zaokružila bubokim crnim povišenim čizmicama.
| Foto: Jeenah Moon
Rose Byrne je na gala dodjelu nagrada National Board of Review u New Yorku također stigla bez grudnjaka.
| Foto: Angelina Katsanis
Foto Angelina Katsanis
Na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa neke su se dame odlučile, manje ili više, pokazati svoje tijelo.
| Foto: Mike Blake
Jennifer Lopez je zaspajala u poluprozirnoj haljini sirena kroja.
| Foto: Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Jennifer Lawrence
| Foto: DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake
Jenna Ortega
| Foto: Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Justine Lupe
| Foto: Mike Blake
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Mike Blake