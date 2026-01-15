Obavijesti

IMAJU ŠTO I POKAZATI

FOTO I 2026. je godina 'golih' kombinacija: Dame su odbacile grudnjake, pogledajte ih...

Iako je godina tek krenula, slavne dame odlučile su je otvoriti sa stilom. Stoga su se na prvim ekskluzivnim događajima u novoj 2026. godini odlučile pojaviti u 'opravicama' koje garantirano nikoga ne ostavljaju ravnodušnima...
Premiere of new film "The Rip" in New York City
Teyana Taylor je na premijeru filma The Rip u New Yorku stigla u crnoj. ali gotovo prozirnoj haljini neobičnog oblika. | Foto: Jeenah Moon
