FOTO Imala je samo 14 kada je snimala golišave scene: Ovako se mijenjala Brooke Shields

Od dječje manekenke i jedne od najkontroverznijih mladih zvijezda Hollywooda do uspješne glumice, autorice i zagovornice mentalnog zdravlja, Brooke Shields izgradila je karijeru obilježenu slavom, izazovima i osobnom snagom. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Brooke Christa Shields rođena je 31. svibnja 1965. godine u New Yorku. Kći Franka i Teri Shields odrastala je u nesvakidašnjim okolnostima koje su obilježile njezin život od najranije dobi. Roditelji su joj se razveli kada je imala samo pet mjeseci, no unatoč tome ostala je bliska s ocem tijekom cijelog njegova života.
Majka Teri, koja je istovremeno bila i njezina menadžerica, imala je presudnu ulogu u oblikovanju Brookeine karijere. Odlučna da od svoje kćeri stvori zvijezdu, pažljivo je upravljala svakim aspektom njezina javnog imidža.
Brooke je pred kamerama stajala gotovo od rođenja. Već s jedanaest mjeseci pojavila se u reklami za deterdžent, a njezin izniman fotogenični izgled ubrzo je privukao pozornost modnog svijeta. Poznata agentica Eileen Ford prepoznala je njezin potencijal te ju je uključila u svoju agenciju, čime je započeo uspon koji će Brooke Shields pretvoriti u jedno od najprepoznatljivijih lica Amerike.
Pravi proboj dogodio se 1978. godine filmom "Pretty Baby" redatelja Louisa Mallea. Brooke je tada imala samo jedanaest godina, a uloga djevojčice koja odrasta u bordelu početkom 20. stoljeća izazvala je goleme kontroverze. Film je osvojio priznanja na Filmskom festivalu u Cannesu, ali je istovremeno bio žestoko kritiziran zbog prikazivanja maloljetnice u osjetljivim i provokativnim scenama. Mnogi su ga nazivali neprimjerenim, a mladu glumicu uspoređivali s likom Lolite, što je otvorilo raspravu o granicama umjetnosti i iskorištavanju djece u filmskoj industriji.
Kontroverze su se nastavile i dvije godine kasnije kada je Brooke glumila u filmu "Plava laguna". U toj romantičnoj priči o dvoje mladih brodolomaca koji odrastaju na tropskom otoku, njezina pojava ponovno je izazvala burne reakcije javnosti. Iako su najspornije scene snimljene uz pomoć dvojnice, film je bio predmet brojnih rasprava o seksualizaciji maloljetnih glumaca. Unatoč kritikama, publika ga je prihvatila s velikim oduševljenjem te je ostvario izniman komercijalni uspjeh.
Početkom osamdesetih godina Brooke Shields postala je prava kulturna senzacija. Sa samo četrnaest godina pojavila se na naslovnici časopisa Vogue, postavši jedna od najmlađih manekenki kojoj je to uspjelo. Njezine guste obrve, duga smeđa kosa i elegantan izgled postali su zaštitni znak jedne generacije. Bila je prisutna posvuda, od modnih kampanja i televizijskih reklama do naslovnica najuglednijih svjetskih časopisa.
Jedan od najpoznatijih trenutaka njezine karijere dogodio se 1980. godine kada ju je modni dizajner Calvin Klein angažirao za reklamnu kampanju svojih traperica. U reklami je petnaestogodišnja Brooke izgovorila danas legendarnu rečenicu: "Želite znati što se nalazi između mene i mojih Calvinica? Ništa." Kampanja je izazvala šok, a pojedine televizijske mreže odbile su emitirati reklame. Ipak, upravo je kontroverza pridonijela njihovoj popularnosti te učvrstila Brookein status jedne od najpoznatijih mladih zvijezda svijeta.
Njezina mladost obilježena je i pravnim sporovima. Fotografije koje su nastale kada je imala deset godina kasnije su postale predmet sudskih postupaka nakon što su objavljene bez njezina pristanka u različitim publikacijama. Brooke je pokušala zaštititi svoju privatnost, no sudska odluka nije bila u njezinu korist. Taj je slučaj dodatno potaknuo rasprave o pravima djece u zabavnoj industriji i odgovornosti odraslih koji upravljaju njihovim karijerama.
Iako je vrlo rano stekla slavu, Brooke Shields nije dopustila da joj karijera bude jedini identitet. Upisala je prestižno Sveučilište Princeton, gdje je studirala romanske jezike. To razdoblje opisuje kao prekretnicu u svom životu. Na fakultetu je razvila samostalnost, intelektualnu znatiželju i vlastiti glas, udaljavajući se od potpune kontrole svoje majke. Diplomirala je s odličnim uspjehom 1987. godine, dokazavši da može biti mnogo više od slavne manekenke i glumice.
Tijekom desetljeća ostvarila je bogatu glumačku karijeru, pojavivši se u više od stotinu filmova i televizijskih serija. Posebnu popularnost stekla je sitcomom "Suddenly Susan", koji se prikazivao od 1996. do 2000. godine. Uloga Susan donijela joj je dvije nominacije za Zlatni globus te novu generaciju obožavatelja. Uz to, osvojila je i pet nagrada People's Choice, potvrđujući svoj status jedne od omiljenih američkih glumica.
Brooke je također otvoreno govorila o osobnim izazovima. Nakon rođenja svoje prve kćeri Rowan suočila se s teškom postporođajnom depresijom. Svoje iskustvo opisala je u knjizi Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression, koja je pridonijela podizanju svijesti o mentalnom zdravlju majki. Kada je javno kritizirana zbog korištenja antidepresiva, odlučno je branila svoje pravo na liječenje i postala glas mnogih žena koje su prolazile kroz slične probleme.
Složen odnos s majkom opisala je u memoarima "There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me". Knjiga je ponudila iskren pogled na ljubav, ovisnost, kontrolu i emocionalne izazove koji su obilježili njihov odnos. Time je Brooke još jednom pokazala spremnost da otvoreno govori o temama koje mnogi izbjegavaju.
Na privatnom planu bila je u braku s teniskom zvijezdom Andreom Agassijem od 1997. do 1999. godine. Godine 2001. udala se za televizijskog scenarista i producenta Chrisa Henchyja, s kojim ima dvije kćeri, Rowan i Grier.
U novijim godinama Brooke Shields uspješno se posvetila poduzetništvu. Godine 2021. pokrenula je brend "Beginning Is Now", namijenjen ženama starijima od četrdeset godina, promovirajući aktivan, zdrav i samouvjeren životni stil.
Dokumentarni film "Pretty Baby: Brooke Shields", premijerno prikazan 2023. godine, donio je intiman pogled na njezin život i karijeru. Film istražuje njezin meteorski uspon, izazove odrastanja pod reflektorima te šire društveno pitanje seksualizacije djevojaka i žena u popularnoj kulturi. U dokumentarcu je prvi put javno progovorila i o seksualnom napadu koji je doživjela u mladosti, pridružujući se brojnim ženama koje su kroz pokret #MeToo progovorile o svojim traumatičnim iskustvima.
