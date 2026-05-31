SLAVI 61. ROĐENDAN

FOTO Imala je samo 14 kada je snimala golišave scene: Ovako se mijenjala Brooke Shields

Od dječje manekenke i jedne od najkontroverznijih mladih zvijezda Hollywooda do uspješne glumice, autorice i zagovornice mentalnog zdravlja, Brooke Shields izgradila je karijeru obilježenu slavom, izazovima i osobnom snagom. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
The 78th Annual Tony Awards in New York
Brooke Christa Shields rođena je 31. svibnja 1965. godine u New Yorku. Kći Franka i Teri Shields odrastala je u nesvakidašnjim okolnostima koje su obilježile njezin život od najranije dobi. Roditelji su joj se razveli kada je imala samo pet mjeseci, no unatoč tome ostala je bliska s ocem tijekom cijelog njegova života. | Foto: JEENAH MOON/REUTERS
