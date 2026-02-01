FOTO Iskreno govorila o kilaži i estetskim zahvatima: Evo kako se mijenjala Meri Goldašić...

Influencerica Meri Goldašić predstavila se u javnosti prije nekoliko godina kada se natjecala u 'MasterChefu'. Od tada joj se život puno promijenio, a ona je uvijek otvoreno govorila i o svojim fizičkim promjenama
Influencerica se u petak pojavila na dodjeli nagrada Cesarica.
Influencerica se u petak pojavila na dodjeli nagrada Cesarica. |
Influencerica se u petak pojavila na dodjeli nagrada Cesarica.
Za tu je prigodu odabrala dugačku sivo-plavu haljinu.
Kombinaciju je upotpunila elegantnim naušnicama, a kosu digla u pundžu.
Bez imalo skrivanja Meri je nedavno otkrila što je sve radila na sebi, napisavši što je sve radila i gdje.
"Ja se unaprijed ispričavam svima koji već znaju, ali opet dobivam more upita, pa da istresem još jednom jer ipak su ovdje 96% pratitelja žena i to zrelije", napisala je.
Zatim je navela popis estetskih korekcija koje je napravila – od povećanja grudi, korekcije usana, filera i botoksa, do oblikovanja nosa i zubi, pa sve do tretmana kože, treninga i mršavljenja.
"Eto je*iga, da je pi*a biti lako, pi*ka bi bio svatko", napisala je na kraju popisa.
Naglasila je i da sama sve plaća. "Sve do jedne stavke si jesam i nastavit ću sama sebi plaćati, a to toplo savjetujem svakoj ženi, da ne ovisi ni o kom".
Meri je i ranije iskreno podijelila s pratiteljima i da je išla na estetske korekcije.
Meri Goldašić je šira javnost upoznala u MasterChefu prije par godina, a nakon toga se posvetila društvenim mrežama.
Tamo redovno objavljuje kako vježba, što jede, a pohvala na račun njenog izgleda ne nedostaje.
Na pitanje jedne pratiteljice koliko je najviše kilograma imala, a koliko ima sad, napisala je da je nakon drugog poroda imala 94 kile, a sada ima 64.
Prije par mjeseci našla se u centru pažnje nakon što je objavila kako se razvela.
Na društvenim mrežama objasnila je kako ona i njezin suprug Jurica već neko vrijeme nisu zajedno.
Kasnije se našalila na vlastiti račun. Pratitelj je na njezinu objavu na Instagramu komentirao: 'I nama je tako postalo svako paljenje interneta jer tvoj razvod iskače iz paštete'. A ona je odgovor podijelila na Instagram priči, uz kratku poruku: 'A zamisli kako je meni – ja ne mogu pobjeći od svog razvoda ni kad ugasim internet'.
