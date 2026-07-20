FOTO Ismijavali ju zbog visine, a danas vrijedi 400 mil. dolara: Evo kako se mijenjala Gisele

Gisele Bündchen već desetljećima nosi titulu jedne od najuspješnijih i najutjecajnijih manekenki na svijetu. Mediji ju nerijetko prate i zbog privatnog života, a slavna ljepotica danas slavi 46. rođendan.
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Rođena je 20. srpnja 1980. godine, svega nekoliko minuta prije svoje sestre blizanke, a odrasla je u brojnoj obitelji s još četiri sestre na krajnjem jugu Brazila. Upravo su njezina visina i izražena vitkost, zbog kojih je kao djevojčica često bila meta zadirkivanja, privukle pažnju modnog agenta koji ju je sasvim slučajno primijetio u jednom restoranu brze hrane.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Rođena je 20. srpnja 1980. godine, svega nekoliko minuta prije svoje sestre blizanke, a odrasla je u brojnoj obitelji s još četiri sestre na krajnjem jugu Brazila. Upravo su njezina visina i izražena vitkost, zbog kojih je kao djevojčica često bila meta zadirkivanja, privukle pažnju modnog agenta koji ju je sasvim slučajno primijetio u jednom restoranu brze hrane.
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Foto: Instagram/Schreenshoot
Rođena je 20. srpnja 1980. godine, svega nekoliko minuta prije svoje sestre blizanke, a odrasla je u brojnoj obitelji s još četiri sestre na krajnjem jugu Brazila. Upravo su njezina visina i izražena vitkost, zbog kojih je kao djevojčica često bila meta zadirkivanja, privukle pažnju modnog agenta koji ju je sasvim slučajno primijetio u jednom restoranu brze hrane.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Iako u početku nije bila oduševljena idejom da postane manekenka, ubrzo je zakoračila na modne piste u Brazilu, a već 1996. debitirala je na Tjednu mode u New Yorku. Godinu dana kasnije preselila se u američku metropolu, gdje je, kako je kasnije otkrila, engleski učila slušajući pjesme Mariah Carey i grupe Boyz II Men. Prijelomni trenutak dogodio se kada ju je legendarni dizajner Alexander McQueen odabrao za svoju reviju, čime su joj se otvorila vrata svjetske modne scene.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Krajem devedesetih godina njezino je lice bilo na naslovnicama najuglednijih modnih časopisa, među kojima je prednjačio Vogue, a surađivala je s najvećim imenima modne industrije, uključujući Dolce & Gabbanu.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Veliki poslovni uspjeh stigao je 2000. godine kada je potpisala ugovor vrijedan čak 25 milijuna dolara s Victoria's Secretom. Iste godine časopis Rolling Stone proglasio ju je "najljepšom djevojkom na svijetu", dok je nekoliko godina poslije zasjela na vrh Forbesove liste najplaćenijih manekenki.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
I nakon što je 2007. završila suradnju s Victoria's Secretom, njezina karijera nije izgubila na zamahu. Ostala je jedno od najtraženijih lica modne industrije, a kampanje, naslovnice i unosni ugovori nastavili su se nizati.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Ipak, nije uvijek bilo bez kontroverzi. U Brazilu su 2011. burne reakcije izazvale reklame za donje rublje u kojima se ženama sugeriralo da šarmom i seksipilom rješavaju neugodne životne situacije. Kritičari su kampanju ocijenili promoviranjem zastarjelih stereotipa o ženama, no Bündchen je i dalje ostala među najutjecajnijim imenima modne scene.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Godine 2015. odlučila je zatvoriti jedno veliko poglavlje života te se oprostila od modnih pista nakon dva desetljeća karijere. Naglasila je kako odlazi vlastitom odlukom, zahvalna što i dalje može raditi na drugim projektima unutar modne industrije. Posljednjih godina nastavila je snimati kampanje za luksuzne modne brendove, potvrđujući da njezin status modne ikone nije nimalo izblijedio.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Okušala se i u glumi. Nakon manje zapažene uloge u filmu "Taxi", publika ju je mogla vidjeti u popularnoj modnoj drami "Vrag nosi Pradu", gdje je ostvarila kratku, ali zapaženu ulogu. Uspjeh je pronašla i kao autorica. Memoari "Lessons: My Path to a Meaningful Life", objavljeni 2018., postali su veliki hit, a uspjeh je ponovila i kuharicom "Nourish", koja se također našla na listi bestselera New York Timesa.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Osim poslovnih uspjeha, Bündchen je godinama posvećena zaštiti okoliša i humanitarnom radu. Pokrenula je projekte očuvanja voda i obnove šuma u rodnom Brazilu, a kao ambasadorica Programa Ujedinjenih naroda za okoliš aktivno promovira održiv način života i smanjenje bacanja hrane.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Ni njezin privatni život nikada nije bio daleko od naslovnica. Prije braka bila je u višegodišnjoj vezi s Leonardom DiCaprijem, a 2009. udala se za legendarnog NFL igrača Toma Bradyja.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Zajedno su dobili sina Benjamina i kćer Vivian te su godinama slovili za jedan od najpoznatijih svjetskih parova. Nakon 13 godina braka objavili su razvod u listopadu 2022., naglasivši kako će zajednički nastaviti brinuti o djeci. Bündchen je kasnije istaknula da Bradyju i dalje želi svu sreću te da iskreno navija za njegov uspjeh.
| Foto: XPX/Press Association/PIXSELL
Novo životno poglavlje započela je s instruktorom brazilskog jiu-jitsua Joaquimom Valenteom, s kojim je u vezi od 2023. godine. Njihova je ljubav ubrzo postala ozbiljna, a početkom 2025. godine par je dobio zajedničko dijete.
| Foto: CAMA, VAEM, SXAC
Procjenjuje se da je bogatstvo Gisele Bündchen danas vrijedno oko 400 milijuna dolara, čime se i dalje nalazi među najuspješnijim manekenkama svih vremena.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Posljednjih godina otvoreno govori i o promjeni životnih navika. Otkako je potpuno prestala konzumirati alkohol, kaže da bolje spava, ima više energije i osjeća se prisutnijom u svakodnevnom životu.
| Foto: Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto CAMA, VAEM
Foto CAMA, STBR20
Foto Profimedia/Kirby Lee
Foto Instagram/ Gisele Bundchen
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto Richard Alvarez
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto CAMA, VAEM, SXAC
Foto Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram/Schreenshoot