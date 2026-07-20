FOTO Ismijavali ju zbog visine, a danas vrijedi 400 mil. dolara: Evo kako se mijenjala Gisele

Iako u početku nije bila oduševljena idejom da postane manekenka, ubrzo je zakoračila na modne piste u Brazilu, a već 1996. debitirala je na Tjednu mode u New Yorku. Godinu dana kasnije preselila se u američku metropolu, gdje je, kako je kasnije otkrila, engleski učila slušajući pjesme Mariah Carey i grupe Boyz II Men. Prijelomni trenutak dogodio se kada ju je legendarni dizajner Alexander McQueen odabrao za svoju reviju, čime su joj se otvorila vrata svjetske modne scene. | Foto: Instagram/Schreenshoot