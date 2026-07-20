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LJEPOTICA SLAVI ROĐENDAN

FOTO Ismijavali ju zbog visine, a danas vrijedi 400 mil. dolara: Evo kako se mijenjala Gisele

Gisele Bündchen već desetljećima nosi titulu jedne od najuspješnijih i najutjecajnijih manekenki na svijetu. Mediji ju nerijetko prate i zbog privatnog života, a slavna ljepotica danas slavi 46. rođendan.
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FOTO Ismijavali ju zbog visine, a danas vrijedi 400 mil. dolara: Evo kako se mijenjala Gisele
Rođena je 20. srpnja 1980. godine, svega nekoliko minuta prije svoje sestre blizanke, a odrasla je u brojnoj obitelji s još četiri sestre na krajnjem jugu Brazila. Upravo su njezina visina i izražena vitkost, zbog kojih je kao djevojčica često bila meta zadirkivanja, privukle pažnju modnog agenta koji ju je sasvim slučajno primijetio u jednom restoranu brze hrane. | Foto: Instagram/Schreenshoot
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Rođena je 20. srpnja 1980. godine, svega nekoliko minuta prije svoje sestre blizanke, a odrasla je u brojnoj obitelji s još četiri sestre na krajnjem jugu Brazila. Upravo su njezina visina i izražena vitkost, zbog kojih je kao djevojčica često bila meta zadirkivanja, privukle pažnju modnog agenta koji ju je sasvim slučajno primijetio u jednom restoranu brze hrane. | Foto: Instagram/Schreenshoot
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