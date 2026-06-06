Obavijesti

Galerija

Komentari 7
KAD KARTICA NE PITA

FOTO Iva Todorić voli luksuzne torbe: Samo ovih 15 vrijedi više od 80.000 eura, pogledajte ih

Hermès, Chanel, Louis Vuitton i Dior samo su neki od brendova koje godinama nosi Gazdina kći. Neke torbe iz njezine kolekcije danas vrijede i više nego u trenutku kada ih je kupila, a izdvojili smo 15 modela
FOTO Iva Todorić voli luksuzne torbe: Samo ovih 15 vrijedi više od 80.000 eura, pogledajte ih
Mezimica Ivice Todorića, nekoć najmoćnijeg hrvatskog poduzetnika i vlasnika Agrokora obožava skupe torbice i voli to i pokazati. Za Ivu Todorić torbe su toliko važne da ih svojedobno, prema riječima Ivice Skoka, slala na 'spa tretmane'. Tretirala ih je kao ljubimce. Evo koliko vrijedi samo njenih 15 torbica. | Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
1/22
Mezimica Ivice Todorića, nekoć najmoćnijeg hrvatskog poduzetnika i vlasnika Agrokora obožava skupe torbice i voli to i pokazati. Za Ivu Todorić torbe su toliko važne da ih svojedobno, prema riječima Ivice Skoka, slala na 'spa tretmane'. Tretirala ih je kao ljubimce. Evo koliko vrijedi samo njenih 15 torbica. | Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026