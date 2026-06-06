FOTO Iva Todorić voli luksuzne torbe: Samo ovih 15 vrijedi više od 80.000 eura, pogledajte ih

Hermès, Chanel, Louis Vuitton i Dior samo su neki od brendova koje godinama nosi Gazdina kći. Neke torbe iz njezine kolekcije danas vrijede i više nego u trenutku kada ih je kupila, a izdvojili smo 15 modela
Mezimica Ivice Todorića, nekoć najmoćnijeg hrvatskog poduzetnika i vlasnika Agrokora obožava skupe torbice i voli to i pokazati. Za Ivu Todorić torbe su toliko važne da ih svojedobno, prema riječima Ivice Skoka, slala na 'spa tretmane'. Tretirala ih je kao ljubimce. Evo koliko vrijedi samo njenih 15 torbica.
| Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Mezimica Ivice Todorića, nekoć najmoćnijeg hrvatskog poduzetnika i vlasnika Agrokora obožava skupe torbice i voli to i pokazati. Za Ivu Todorić torbe su toliko važne da ih svojedobno, prema riječima Ivice Skoka, slala na 'spa tretmane'. Tretirala ih je kao ljubimce. Evo koliko vrijedi samo njenih 15 torbica. |
Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Mezimica Ivice Todorića, nekoć najmoćnijeg hrvatskog poduzetnika i vlasnika Agrokora obožava skupe torbice i voli to i pokazati. Za Ivu Todorić torbe su toliko važne da ih svojedobno, prema riječima Ivice Skoka, slala na 'spa tretmane'. Tretirala ih je kao ljubimce. Evo koliko vrijedi samo njenih 15 torbica.
| Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Posebnu je pažnju nedavno privukla s duplim Chanel torbicama, s kojima je pozirala u garaži Arene, nakon koncerta. Riječ je o luksuznim Chanel Side Pack Flap torbama iz 2019. godine, izrađenima od prošivene janjeće kože s prepoznatljivim CC logom i zlatnim lancem.
| Foto: instagram
Riječ je o rijetkom modelu koji izgleda kao dvije spojene mini Chanel torbice u jednoj. Nove su stajale oko 6.500 €, a danas se rabljeni primjerci najčešće prodaju za oko 3.000–5.000 €, ovisno o stanju i kompletnosti dodataka.
| Foto: instagram
Na sprovodu Slobodana Čimbura, Iva Todorić nosila je crnu plisiranu haljinu uz veliku prošivenu Chanel torbu s lancem i CC logom, čija se vrijednost procjenjuje na oko 4.300 eura. Riječ je o većem 'shoulder modelu' izrađenom od prošivene kože s metalnim lancem provučenim kroz ručke, što je jedan od prepoznatljivih detalja modne kuće. Takvi modeli danas se uglavnom mogu pronaći na resale tržištu, a cijena im ovisi o stanju, godini proizvodnje i kompletnosti dodataka.
| Foto: Goran Mehkek
Na rođendanskom partiju jedne poliklinike Iva Todorić nosila je crnu sjajnu torbicu u obliku sfere s lancem, model s prepoznatljivim Chanel potpisom. Riječ je o evening bag modelu iz limitiranih kolekcija, kakve Chanel povremeno predstavlja u neobičnim oblicima i s naglašenim detaljima. Slični modeli na resale tržištu postižu cijene od oko 3.000 do 6.000 eura, ovisno o kolekciji i stanju.
| Foto: John Pavlish
Hermesove torbice Iva posebno voli i za njih joj nije problem izdvojiti i pozamašan iznos. One dostižu i peteroznamenkaste cifre ovisno o tome koje je kože - krokodilske ili nojeve. Za njih postoje i liste čekanja, a procijenjuje se da ovakva ljubičasta vrijedi minimalno 11 tisuća eura.
| Foto: Instagram
Tijekom pandemije 2020. godine bila je na krstarenju s Anom Bučević. Nosila je veliku Louis Vuitton Escale tote torbu u zeleno-ružičastoj kombinaciji, jedan od upečatljivijih modela iz limitirane kolekcije predstavljene 2020. godine.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Riječ je o Neverfull modelu, poznatom po velikom kapacitetu zbog kojeg ga vlasnice često koriste za putovanja, plažu ili kao ručnu prtljagu. Vrijednost torbe danas se procjenjuje na približno 3.000 do 5.000 eura, ovisno o stanju i veličini.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Iva Balent je još 2017. nosila ružičastu Hermès Constance torbicu, jedan od najpoznatijih modela modne kuće prepoznatljiv po velikom H kopčanju. Već tada je vrijednost modela bila oko 8.000 dolara, što je približno 7.000 eura, dok danas pojedine verzije na resale tržištu postižu i znatno više cijene. Constance se smatra jednim od Hermèsovih najtraženijih modela uz Birkin i Kelly torbe.
| Foto: Instagram
Tu je i šarena Valentino torbica koja je svojevremeno bila jedan od najpoželjnijih modnih dodataka među trendsetericama. Riječ je o upečatljivom modelu s patchwork i color-block detaljima, karakterističnima za Valentino kolekcije iz tog razdoblja. Takve torbice tada su stajale oko 1.500 do 2.500 eura, dok se danas vintage i očuvani primjerci još uvijek mogu pronaći na resale tržištu.
| Foto: Instagram
Prije desetak godina Iva Todorić nosila je plavu Proenza Schouler PS1 torbicu, model koji je početkom 2010-ih bio jedan od najpopularnijih “it bag” komada među fashion influensericama i celebrity scenom. PS1 je prepoznatljiv po školskom/satchel obliku, prednjem preklopu i remenčićima, a tada su ga nosile gotovo sve trendseterice koje su pratile luksuznu modu. Model je u vrijeme najveće popularnosti stajao oko 1.500 do 2.000 eura.
| Foto: Instagram
Nakon što se njen otac Ivica Todorić predao policiji u Londonu 2017. godine, Iva se u Zagrebu pokušala sakriti od fotografa. U ruci je imala limitiranu Louis Vuitton OnTheGo GM torbu s izrezanim detaljima na prepoznatljivom monogram platnu. Riječ je o jednom od upečatljivijih Louis Vuitton modela iz tog razdoblja, a tadašnja cijena torbe iznosila je oko 2.790 dolara, odnosno približno 2.500 eura. Zbog limitirane proizvodnje i neobičnog dizajna, pojedini primjerci danas na resale tržištu postižu i više iznose.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Iva Todorić ponosno je pozirala držeći u ruci pastelno ljubičastu Dior Diorissimo torbu, jedan od prepoznatljivijih modela modne kuće Dior iz sredine 2010-ih. Strukturirani model s metalnim detaljima i privjeskom tada je bio među popularnijim luksuznim tote torbama, a njegova cijena dosezala je više od 4.000 eura.
| Foto: Instagram
Danas se Diorissimo modeli, ovisno o veličini i stanju, na resale tržištu najčešće prodaju za između 1.500 i 3.000 eura.
| Foto: Instagram
Gazdina mezimica na koncertu Lepe Brene imala je minijaturnu crnu torbica u stilu novčanika s potpisom luksuzne francuske kuće Hermès. Radi o torbici modela Kelly Cut ili Kelly Lounge, a njihova cijena kreće se između 8.000 i 12.000 eura.
| Foto: Instagram
Međutim, kod modela izrađenih od egzotičnih koža, poput krokodilske, cijena može lako prijeći i 20.000 eura.
| Foto: Instagram
Svojedobno je pokazala i jednu od najpoznatijih luksuznih torbi na svijetu - narančastu Hermès Kelly 32. Riječ je o modelu koji se, ovisno o vrsti kože, godini proizvodnje i stanju, na resale tržištu danas prodaje za između 10 i 16 tisuća eura. Iva Todorić torbicu je kombinirala s narančastom kariranom suknjom i crnim svjetlucavim sakoom, dok je upečatljiva Hermès torba bila glavni detalj cijelog stylinga.
| Foto: Instagram/Canva
U njenoj kolekciji je i Gucci Web Heart GG Marmont Chain Shoulder Bag. Riječ je o posebnom, limitiranom modelu iz poznate kolekcije koju krase aplikacije srca, zvijezda i klasična prugasta traka (Web stripe). Njena cijena iznosila je oko 3.500 eura. Danas se može kupiti putem platformi za preprodaju luksuznih stvari, a tamo joj se cijena, ovisno o očuvanosti, kreće od oko 1.650 do 2.400 eura.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Gazdina kći ima i Hermès Kelly 25. Jedna je to od najpoznatijih i najskupljih luksuznih torbi na svijetu. Model sa slike izrađen je u elegantnoj tamnoplavoj boji s prepoznatljivim zlatnim detaljima. Cijena ove torbe kreće se oko 9.600 €. Do ovog modela iznimno je teško doći jer Hermès zahtijeva liste čekanja. Neki su za rabljenu spremni izdvojiti i 15.000 € do 25.000 €.
| Foto: Instagram
Godine 2010. pozirala je dok je u ruci imala Hermès Birkin 30. Cijena ove torbe tada je iznosila od 6.500 do 7.000 eura. Trenutno se u preprodaji ovaj komad može pronaći za ogromnih 20 do 30 tisuća eura.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Kada se zbroje samo minimalne procijenjene vrijednosti ovih 15 torbica koje smo naveli, dolazi se do iznosa većeg od 87 tisuća eura. Riječ je o kolekciji u kojoj dominiraju Hermès, Chanel, Louis Vuitton i Dior modeli, a mnogi od njih danas na resale tržištu vrijede više nego u trenutku kupnje. Realna vrijednost kolekcije vrlo vjerojatno prelazi i 100 tisuća eura. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Marko Jurinec/PIXSELL