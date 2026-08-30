FOTO Ivana Knoll u grudnjaku i štiklama na povodcu 'prošetala bijesnu zvijer' na četiri kotača

Ivana Knoll seksi videom promovira svoj novi singl 'McLaren'. Isti video snimale su prije par godina mnoge djevojke. U vrućim hlačicama, Ivana na povodcu drži sportski automobil koji polako vozi za njom
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Seksi videom Knoll je promovirala svoj novi singl 'McLaren'
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Seksi videom Knoll je promovirala svoj novi singl 'McLaren' |
Foto: Instagram/Ivana Knoll
Seksi videom Knoll je promovirala svoj novi singl 'McLaren'
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
U grudnjaku, vrućim hlačicama i štiklama, Ivana je na povodcu 'prošetala' sportsku jurilicu
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Ivana je 'posudila' trend koji je bio populran prije par godina kada su mnoge djevojke snimale ovakav video za Instagram
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Nedavno je za istu pjesmu snimala spot
| Foto: Instagram
Oktrila je neke kadrove koji će krasiti pjesmu 'McLaren', koja je objavljena 28. kolovoza.
| Foto: Instagram
Knoll se skinula u mini grudnjak i ultra vruće hlačice pa se popela na skupocjeni automobil.
| Foto: Instagram
Izvijala se tako po šoveršajbi dok su joj noge bile u zraku...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No nije čudno vidjeti Ivanu u grudnjaku, budući da se rado fotka u bikiniju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno se Knoll vratila u Europu, a objavila je videe iz Španjolske putem Instagram storyja i istaknula kako se sunča.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Sva pažnja bila je naravno usmjerena na njene bujne grudi koji je minijaturni badić jedva zadržavao.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
U drugom videu Knoll je najavila svoje nadolazeće nastupe i opet istaknula grudi koje su zamalo ispale iz badića.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ivana Knoll obukla je ranije ultra kratke hlačice i bijele štikle s platformom koje su dodatno istaknule njene duge i vitke noge.
| Foto: screenshoot/Instagram
Bijeli kratki top otkrio je, kako uz istrenirane noge, Knoll ima i istrenirane trbušne mišiće.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
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| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Ivana Knoll u videu je napisala kako je vrijeme za bazen i odmor
Sva pažnja je naravno bila usmjerena na mali crni badić koji je više toga otkrivao, nego što je pokrivao.
Kiša nas neće spriječiti! Idemo, napisala je ranije naša najvatrenija navijačica Ivana Knoll uoči utakmice reprezentacije.
| Foto: Instagram
Našim 'vatrenima' Knoll daje podršku i kada vremenski uvjeti nisu idealni, a na jednoj utakmici odjenula je bijeli bikini i plave tajice. Kombinaciju je upotpunila kravatom s 'kockicama'.
| Foto: Instagram
Ovo mi je već četvrto Svjetsko prvenstvo i svako je posebno na svoj način. Prekrasan je osjećaj biti uz naše navijače i bodriti moju Hrvatsku, rekla nam je ranije DJ-ica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ostala navijačka izdanja Ivane Knoll pogledajte u ostatku galerije.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Instagram/screenshot
Foto Instagram/screenshot
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto PIXSELL/Saša Zinaja
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL