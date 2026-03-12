FOTO Ivana Knoll vraća se 'kockicama': Ovako je prije palila i žarila po tribinama

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, a u zadnje vrijeme i DJ-ica, na Instagramu je objavila da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije 27. ožujka na Floridi u Americi.
DJ-ica Knoll Doll presretna je što joj se pružila prilika biti dio utakmice vatrenih.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
"Snovi postaju stvarnost", napisala je uzbuđeno u novoj objavi na Instagramu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
"Nastupati za moju zemlju oduvijek je bio moj san", otkrila je vatrena navijačica.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Objavila je i promotivni plakat sa svim detaljima.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Nema sumnje kako će to biti spektakl. Svako njeno pojavljivanje na stadionu uvijek je budno popraćeno, a sada će Knoll Doll dobiti potpuno novu ulogu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
