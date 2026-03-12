Obavijesti

FOTO Ivana Knoll vraća se 'kockicama': Ovako je prije palila i žarila po tribinama

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, a u zadnje vrijeme i DJ-ica, na Instagramu je objavila da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije 27. ožujka na Floridi u Americi.
KATAR 2022 - Ivana Knoll na stadionu uoči susreta Hrvatske i Belgije
DJ-ica Knoll Doll presretna je što joj se pružila prilika biti dio utakmice vatrenih. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
