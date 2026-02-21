FOTO Je li netko od njih budući 'seks simbol'? Pokazali tijela u badićima za novi Baywatch...

Kultna serija koja je definirala devedesete i proslavila crvene kupaće kostime, usporeno trčanje po plaži i kalifornijsko sunce, vraća se na male ekrane. Televizijska kuća Fox naručila je novu verziju "Baywatcha", a pripreme za snimanje već su izazvale golemu pažnju javnosti.
Vrhunac je bila masovna otvorena audicija u Los Angelesu koja je privukla tisuće kandidata, potvrđujući da magija legendarne Spasilačke službe i dalje živi, spremna za novu generaciju gledatelja.
Nova sezona, koja bi se trebala početi prikazivati u televizijskoj sezoni 2026.-2027., zamišljena je kao nastavak, a ne kao potpuni reboot originalne priče. S produkcijom zaduženom za dvanaest epizoda, obožavatelji mogu očekivati spoj nostalgije i modernog pristupa.
Koliko je zanimanje za povratak serije, najbolje je pokazala otvorena audicija održana sredinom veljače na plaži u Marina del Rey. Unatoč promjenjivom vremenu, na audiciju je došlo oko dvije tisuće ljudi, mnogi odjeveni u prepoznatljive crvene kupaće kostime.
Ukupno je pristiglo čak četrnaest tisuća prijava, a producenti su tražili sve, od glavnih uloga do statista koji će oživjeti kalifornijske plaže.
Atmosfera je bila nabijena uzbuđenjem, a mnogi su događaj vidjeli kao povratak starog Hollywooda, gdje se velika prilika mogla dobiti na licu mjesta.
Radnja nove serije vrti se oko Hobieja Buchanona, sina legendarnog Mitcha Buchanona kojeg je utjelovio David Hasselhoff. Ulogu odraslog Hobieja, sada kapetana Spasilačke službe, preuzeo je Stephen Amell, najpoznatiji po ulozi u seriji "Arrow".
Njegov život zakomplicirat će se kada se pojavi Charlie, dvadesetjednogodišnja kći za koju nije znao da postoji, a koja želi nastaviti obiteljsku tradiciju i postati spasiteljica.
Osim Amella, potvrđen je i povratak jednog od omiljenih lica iz originalne postave. David Chokachi ponovno će glumiti Codyja Madisona, no s modernim zaokretom.
Cody sada vodi "The Shoreline", popularni bar na plaži koji služi kao neslužbeno okupljalište spasilaca, ali i dalje povremeno oblači crvene hlačice kako bi pomogao u spašavanju života. Chokachi je oduševljen konceptom.
