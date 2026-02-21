Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TISUĆE LJUDI NA AUDICIJI

FOTO Je li netko od njih budući 'seks simbol'? Pokazali tijela u badićima za novi Baywatch...

Kultna serija koja je definirala devedesete i proslavila crvene kupaće kostime, usporeno trčanje po plaži i kalifornijsko sunce, vraća se na male ekrane. Televizijska kuća Fox naručila je novu verziju "Baywatcha", a pripreme za snimanje već su izazvale golemu pažnju javnosti.
“Baywatch” reboot open casting call
Vrhunac je bila masovna otvorena audicija u Los Angelesu koja je privukla tisuće kandidata, potvrđujući da magija legendarne Spasilačke službe i dalje živi, spremna za novu generaciju gledatelja. | Foto: Daniel Cole
1/18
Vrhunac je bila masovna otvorena audicija u Los Angelesu koja je privukla tisuće kandidata, potvrđujući da magija legendarne Spasilačke službe i dalje živi, spremna za novu generaciju gledatelja. | Foto: Daniel Cole
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026