FOTO Jessica Alba (44) pokazala figuru! U uskom badiću uživala je s 11 godina mlađim dečkom...

Poznata glumica nedavno se razvela od supruga s kojim je u braku bila 16 godina, a sada vrijeme provodi s Dannyjem Ramirezom s kojim, ako je suditi po fotografijama, itekako uživa
Američka glumica Jessica Alba (44) uživa nakon razvoda od supruga Casha Warrena. Sada je snimljena kako se opušta i zabavlja na plaži Miami Beach uz svog novog, 11 godina mlađeg, dečka Dannyja Ramireza (33).
Ramirez je poznatim po ulogama u filmovima Top Gun: Maverick i Captain America: Brave New World. Zaljubljenom paru, kako se čini, Valentinovo još nije gotovo. Podsjetimo, u vezi su od svibnja 2025. godine.
Nedavno je objavljeno kako su se Jessica Alba i producent Cash Warren i službeno razveli. Bivši supružnici postigli su dogovor o podjeli imovine i skrbništvu nad djecom.
Par se vjenčao 2008. godine bez predbračnog ugovora, što znači da je sva imovina stečena tijekom braka u Kaliforniji smatrana zajedničkom.
Bivši supružnici, koji su zajedno proveli gotovo dva desetljeća, dogovorili su se o zajedničkom skrbništvu nad njihovo troje djece: kćerima Honor Marie (17) i Haven Garner (14) te sinom Hayesom (8).
Par se razišao u prosincu 2024. godine, a Alba je službeno podnijela zahtjev za razvod u siječnju 2025., navodeći kao razlog nepomirljive razlike. Svoju odluku objavila je na Instagramu, objašnjavajući da je godinama bila na 'putu samospoznaje i transformacije'.
Prošlog je tjedna lijepa glumica bila u društvu Pedra Pascala, Cardi B, Karol G i drugih koji su se na poluvremenu Super Bowla pojavili na pozornici uz Bad Bunnyja.
Ljepotica je ljetos uživala na plaži s novim dečkom te pokazala svoju besprijekornu liniju.
Kad ima priliku, Alba svojim pratiteljima na društvenim mrežama pokaže kako provodi svoje slobodno vrijeme. I voli ga provoditi na plaži.
Ovako je izgledala prije 20 godina, u filmu 'Opasno plavetnilo'
