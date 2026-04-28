FOTO Jessica Alba golica maštu fotkama u tangama i badićima: Pogledajte kako se mijenjala

Jessica Alba nerijetko "časti" pratitelje fotkama u badićima, a slavna glumica danas slavi 45. rođendan. Karijeru je započela još kao djevojčica, a u glumi je aktivna i danas. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Jessica Alba rođena je 28. travnja 1981. godine u Pomoni u Kaliforniji.
Djetinjstvo joj je obilježilo često seljenje zbog očeve službe u američkom ratnom zrakoplovstvu, pa je živjela u Kaliforniji, Mississippiju i Teksasu prije nego što se obitelj trajno vratila u Kaliforniju.
Sklonost glumi pokazala je vrlo rano. Već u ranim tinejdžerskim godinama počela je pohađati satove glume, a sa samo 12 godina imala je agenta.
Njezini prvi profesionalni koraci uključivali su manju ulogu u filmu Camp Nowhere, kao i rad u reklamama i modelingu.
Ubrzo je dobila i redovitu ulogu u popularnoj seriji "The Secret World of Alex Mack", koja joj je donijela veću vidljivost među mlađom publikom. Nakon toga okušala se i u avanturističkoj seriji "Flipper", snimanoj u Australiji.
Pravi proboj dogodio se početkom 2000-ih kada je dobila glavnu ulogu u znanstveno-fantastičnoj seriji "Dark Angel", koju je napravio James Cameron. U seriji je tumačila Max Gueveru, genetski modificiranu djevojku koja bježi iz tajnog projekta. Radnja, smještena u distopijsku budućnost, pratila je njezinu borbu za slobodu i potragu za drugima poput nje.
Njezin kolega u seriji bio je Michael Weatherly, s kojim je Alba neko vrijeme bila zaručena. Iako je serija stekla određeno priznanje kritike, završila je nakon dvije sezone.
Nakon televizijskog uspjeha, Alba se okrenula filmu. U filmu "Honey" glumila je hip-hop plesačicu i koreografkinju, čime je osvojila mlađu publiku, iako joj kritika nije bila posebno naklonjena.
Uslijedila je uloga u filmu "Sin City", gdje je utjelovila inteligentnu plesačicu egzotičnih plesova. Iste godine pojavila se i kao Sue Storm u superherojskom filmu "Fantastic Four", čime je dodatno učvrstila svoju popularnost. Tu je ulogu ponovila i u nastavku "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer".
Alba je nastavila nizati raznolike uloge, od avanturističkog trilera "Into the Blue" s Paulom Walkerom, preko romantične komedije "Good Luck Chuck", do horora "The Eye". Iako neki od tih projekata nisu postigli veliki uspjeh kod kritike ili publike, Alba je ostala aktivna i prisutna u filmskoj industriji. Nastavila je suradnju s redateljem Robertom Rodriguezom u filmovima kao što su "Machete" i "Sin City: A Dame to Kill For".
Nakon niza filmskih projekata, vratila se televiziji 2019. godine serijom "L.A.'s Finest", gdje je glumila uz Gabrielle Union. Serija je inspirirana popularnim filmovima iz serijala Bad Boys.
Slavna glumica je tijekom snimanja filma "Dark Angel" započela vezu s Michaelom Weatherlyjem, koji ju je zaprosio na njezin 20. rođendan. Tri godine kasnije objavili su da se razilaze.
Jessica Alba se 2008. godine udala za Casha Warrena, kojeg je upoznala tijekom snimanja filma "Fantastic Four". Iste godine rodila je njihovu prvu kćer Honor Marie, nakon čega su dobili još kćer Haven Garner i sina Hayesa.
U siječnju prošle godine par je objavio da se razvode.
U srpnju 2025. američki mediji objavili su da je ALba u vezi s 11 godina mlažim glumcem Dannyjem Ramirezom.
Posljednjih mjeseci Alba na društvenim mrežama golica maštu fanova svojom nevjerojatnom figurom i fotkama u badićima, a pratitelji ju nerijetko obasipaju komplimentima na račun figure.
U nastavku galerije pogledajte kako se glumica mijenjala kroz godine.
