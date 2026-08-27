Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVE BUJNIJA

FOTO Justin Bieber pokazao fotke s ljetovanja, svi gledali u guzu njegove supruge Hailey

Pjevač se na društvenim mrežama pohvalio fotografijama s ljetovanja, a na njima je pozirao u društvu prijatelja, ali i supruge. Lijepa Hailey i njena stražnjica 'ukrali' su svu pozornost
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Justin Bieber pokazao fotke s ljetovanja, svi gledali u guzu njegove supruge Hailey
Justin Bieber na društvenim je mrežama objavio seriju fotografija s odmora. Na njima pozira s društvom, ali i suprugom Hailey, koja je privukla pažnju u gaćicama koje su istaknule njenu guzu. Mnogi su komentirali njene adute i hvalili ih. | Foto: Instagram
1/45
Justin Bieber na društvenim je mrežama objavio seriju fotografija s odmora. Na njima pozira s društvom, ali i suprugom Hailey, koja je privukla pažnju u gaćicama koje su istaknule njenu guzu. Mnogi su komentirali njene adute i hvalili ih. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026