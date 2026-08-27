FOTO Justin Bieber pokazao fotke s ljetovanja, svi gledali u guzu njegove supruge Hailey

Pjevač se na društvenim mrežama pohvalio fotografijama s ljetovanja, a na njima je pozirao u društvu prijatelja, ali i supruge. Lijepa Hailey i njena stražnjica 'ukrali' su svu pozornost
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Justin Bieber na društvenim je mrežama objavio seriju fotografija s odmora. Na njima pozira s društvom, ali i suprugom Hailey, koja je privukla pažnju u gaćicama koje su istaknule njenu guzu. Mnogi su komentirali njene adute i hvalili ih.
| Foto: Instagram
Justin Bieber na društvenim je mrežama objavio seriju fotografija s odmora. Na njima pozira s društvom, ali i suprugom Hailey, koja je privukla pažnju u gaćicama koje su istaknule njenu guzu. Mnogi su komentirali njene adute i hvalili ih. |
Foto: Instagram
Justin Bieber na društvenim je mrežama objavio seriju fotografija s odmora. Na njima pozira s društvom, ali i suprugom Hailey, koja je privukla pažnju u gaćicama koje su istaknule njenu guzu. Mnogi su komentirali njene adute i hvalili ih.
| Foto: Instagram
Lijepa Hailey baš voli tangice i pozirati u njima.
| Foto: Instagram
Čini se kako ova poduzetnica ima pun ormar tangica, a rado u njima i pozira - na sreću svojih pratitelja.
| Foto: Instagram
Prije dva mjeseca oduševila je serijom fotografija na kojima pozira u seksi izdanjima.
| Foto: Instagram
Na jednoj od fotki, njena bujna guza je u prvom planu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Početkom ljeta je dokazala kako odlično pliva u poduzetničkim vodama. Reklamirala je svoj brend Rhode, a za tu prigodu objavila je nekoliko vrućih fotografija.
| Foto: Instagram
Na fotkama nauljena pozira u bikiniju, a na sebi ima Rhode proizvode. Odlična taktika.
| Foto: Instagram
Komplimenti i lajkovi samo su 'padali'. Jedan obožavatelj poručio joj je kako je njen suprug Justin Bieber pravi sretnik.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na crno-bijelim fotkama pozirala je u tangicama i baš sve ostavila bez daha.
| Foto: Instagram
Hailey Bieber rođena je u Arizoni 22. studenoga 1996. godine. Njezin otac je glumac Stephen Baldwin, inače najmlađi od četvorice braće Baldwin.
| Foto: PA/Profimedia
U svijet mode ušla je 2014. godine kada je nosila prvu reviju.
| Foto: ULRA, REES
Već godinu kasnije fotografirala se za Teen Vogue, a pojavila se i na naslovnicama brojnih drugih časopisa.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Kao manekenka se brzo profilirala, a 2016. je nosila revije brendova kao što su Ralph Lauren i Tommy Hilfiger.
| Foto: Mario Anzuoni
Do 2019. je surađivala s mnogim poznatim imenima te je bila zaštitno lice brojnih kampanja.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
U lipnju 2022. je pokrenula kozmetički brend Rhode koji je u kratkom vremenu zaradio preko 200 milijuna dolara. ove godine je brend prodala za čak milijardu dolara.
| Foto: Hubert Boesl
Hailey je u braku s Justinom Bieberom od 2018. godine, a imaju jedno dijete. Njihova veza je od samih početaka pod povećalom javnosti te fotografi prate svaki njihov korak.
| Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION
Manekenka i poduzetnica već je prije nekoliko godina prozvana "kraljicom stila", a zaštitni znak su joj postale određene boje i krojevi.
| Foto: Instagram/hailey bieber
Hailey je crvenim tepisima nerijetko šetala golih leđa s izrezom koji bi umalo i previše otkrio.
| Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS
A ni dekoltei do pupka joj nikada nisu predstavljali problem.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Previše je znala pokazati čak i dok je bila zakopčana do grla.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Kratke haljinice, gola izdanja i izazovni outfiti jedno su joj vrijeme bili zaštitni znak.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Bieber pazi na svaki izlazak u javnost, a svaki detalj je na svom mjestu i kada prošeta samo u trenirci.
| Foto: SMXRF/PRESS ASSOCIATION
Svoju vitku liniju uvijek ponosno naglašava, a njezini obožavatelji redovito komentiraju kako joj sve stoji savršeno.
| Foto: Instagram/Fani
U nastavku galerije provjerite modne kombinacije poznate manekenke.
| Foto: Hubert Boesl
Foto IK ALDAMA
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto gotpap/starmaxinc.com
Foto zz/Elaine Wells/starmaxinc.com
Foto SMXRF
Foto UMV/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto gotpap/starmaxinc.com
Foto Patricia Schlein/starmaxinc.com
Foto OConnor/AFF-USA.com
Foto Doug Peters
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Foto gotpap/starmaxinc.com
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION