ZASIPALI JE KOMPLIMENTIMA
FOTO Kakva kombinacija, Kim! Poslovno sprijeda, a od iza - tanga koja viri. Pogledajte je!
Kardashian se na fotografijama pojavljuje u glamuroznim izdanjima od elegantnih večernjih haljina do futurističkih street style kombinacija, a obožavatelji su je odmah zasipali komplimentima na račun njezina stila
Kim Kardashian ponovno je pokazala zašto je modna ikona svog vremena.
Kim Kardashian ponovno je pokazala zašto je modna ikona svog vremena. |
Kim Kardashian ponovno je pokazala zašto je modna ikona svog vremena.
Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija, s epizoda serije 'All’s Fair', u kojoj glumi jednu od glavnih uloga.
- Moda. 'All’s Fair!' - napisala je u opisu ispod objave.
- Objavit ću vlog s detaljnim pregledom mode za svaki look! Uskoro, ali evo i malog pregleda nekih lookova iz prvih nekoliko epizoda - dodala je Kardashian, dok su je fanovi u komentarima zasipali brojnim komplimentima.
