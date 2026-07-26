FOTO Kate Beckinsale bila na udaru kritika zbog izgleda, pogledajte kako se mijenjala

Britanska glumica preživjela je tešku borbu s anoreksijom, zablistala uz najveće holivudske zvijezde i pronašla ljubav na snimanju filma koji joj je promijenio život. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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Kate Beckinsale rođena je 26. srpnja 1973. godine u Londonu. Kći je poznatog britanskog glumca Richarda Beckinsalea, zvijezde kultne serije Porridge, i kazališne glumice Judy Loe. Djetinjstvo joj nije bilo lako.
| Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL
Kate Beckinsale rođena je 26. srpnja 1973. godine u Londonu. Kći je poznatog britanskog glumca Richarda Beckinsalea, zvijezde kultne serije Porridge, i kazališne glumice Judy Loe. Djetinjstvo joj nije bilo lako.
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Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL
Kate Beckinsale rođena je 26. srpnja 1973. godine u Londonu. Kći je poznatog britanskog glumca Richarda Beckinsalea, zvijezde kultne serije Porridge, i kazališne glumice Judy Loe. Djetinjstvo joj nije bilo lako.
| Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL
Oca je izgubila kada je imala samo pet godina, a tijekom tinejdžerskih godina vodila je tešku borbu s anoreksijom koja je ozbiljno ugrozila njezino zdravlje. Unatoč teškim životnim iskustvima, uspjela je pronaći snagu i odlučnost te se potpuno posvetiti glumi.
| Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL
Nakon uspješnog debija u Shakespeareovoj ekranizaciji uslijedile su uloge u nezavisnim filmovima "Cold Comfort Farm" i "Shooting Fish", kao i zapaženi nastupi na kazališnim daskama. Kritičari su je ubrzo počeli smatrati jednom od najperspektivnijih britanskih glumica art-house scene.
| Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL
Međutim, njezina je karijera doživjela veliki zaokret 2001. godine kada je dobila ulogu medicinske sestre Evelyn Johnson u spektaklu "Pearl Harbor". U filmu je glumila uz Bena Afflecka i Josha Hartnetta, a uspjeh ovog ratnog spektakla otvorio joj je vrata Hollywooda i učvrstio status jedne od najtraženijih britanskih glumica svoje generacije.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Iako su je mnogi zbog elegancije i profinjenog izgleda počeli nazivati "engleskom ružom", Kate nije željela ostati zarobljena u stereotipnim ulogama. Potpuno je promijenila imidž prihvativši glavnu ulogu vampirice Selene u akcijskom hororu "Underworld". Sama je jednom prilikom u šali izjavila kako joj je bilo pravo osvježenje snimati film u kojem ne mora nositi steznike i raskošne kostime karakteristične za povijesne drame.
| Foto: RW/MPI/Capital Pictures
Nakon nekoliko godina nešto mirnijeg profesionalnog ritma, Beckinsale se 2016. vratila na velika vrata hvaljenom romantičnom komedijom "Love & Friendship", snimljenom prema djelu Jane Austen "Lady Susan". Tri godine kasnije ponovno se okušala i na malim ekranima, preuzevši glavnu ulogu u Amazonovoj seriji "The Widow", što je bio njezin prvi televizijski projekt nakon više od dva desetljeća.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Veliku pozornost javnosti tijekom godina privlačio je i njezin privatni život. Godine 1995. započela je vezu s britanskim glumcem Michaelom Sheenom, s kojim je četiri godine kasnije dobila kćer Lily. Iako su slovili za jedan od najpoznatijih britanskih glumačkih parova, njihova je veza završila nakon snimanja filma "Underworld".
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Upravo je na tom projektu Kate upoznala redatelja Lena Wisemana. Glasine o njihovoj romansi pojavile su se nakon što su oboje prekinuli svoje dotadašnje veze, a zaruke su službeno objavili u lipnju 2003. godine.
| Foto: BRITTA PEDERSEN/DPA/PIXSELL
Kate i Len Wiseman vjenčali su se 2004., no njihov brak nije potrajao. Glumica je 2016. podnijela zahtjev za razvod navodeći nepomirljive razlike, a razvod je službeno okončan u studenome 2019. godine. Govoreći o ljubavi, Beckinsale je jednom izjavila kako se osjećaji ne mogu kontrolirati te da čovjek jednostavno zna kada upozna osobu bez koje ne može zamisliti život.
| Foto: PROFIMEDIA/REUTERS
Posljednjih godina glumica je na udaru kritika zbog svog izgleda i vidno mršavije figure. Dok ju jedni hvale, drugi obožavatelji komentirali su kako su zabrinuti za njezino zdravlje.
| Foto: Instagram/Kate Beckinsale
Nakon toga je komentirala kako je prolazila kroz jedno od najbolnijih razdoblja u životu. U srpnju prošle godine preminula joj je majka nakon dugogodišnje borbe s rakom.
| Foto: Instagram
Foto Regina Wagner/DPA/PIXSELL
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto AZNE, MIHA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto ROKA
Foto ETIENNE LAURENT/REUTERS
Foto ETIENNE LAURENT/REUTERS
Foto ETIENNE LAURENT/REUTERS
Foto Instagram
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Foto Instagram
Foto Aude Guerrucci/REUTERS