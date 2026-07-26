FOTO Kate Beckinsale bila na udaru kritika zbog izgleda, pogledajte kako se mijenjala

Kate i Len Wiseman vjenčali su se 2004., no njihov brak nije potrajao. Glumica je 2016. podnijela zahtjev za razvod navodeći nepomirljive razlike, a razvod je službeno okončan u studenome 2019. godine. Govoreći o ljubavi, Beckinsale je jednom izjavila kako se osjećaji ne mogu kontrolirati te da čovjek jednostavno zna kada upozna osobu bez koje ne može zamisliti život. | Foto: PROFIMEDIA/REUTERS