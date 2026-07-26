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NIJE JOJ BILO LAKO

FOTO Kate Beckinsale bila na udaru kritika zbog izgleda, pogledajte kako se mijenjala

Britanska glumica preživjela je tešku borbu s anoreksijom, zablistala uz najveće holivudske zvijezde i pronašla ljubav na snimanju filma koji joj je promijenio život. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
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25th Annual ELLE Women in Hollywood Celebration
Kate Beckinsale rođena je 26. srpnja 1973. godine u Londonu. Kći je poznatog britanskog glumca Richarda Beckinsalea, zvijezde kultne serije Porridge, i kazališne glumice Judy Loe. Djetinjstvo joj nije bilo lako. | Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL
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Kate Beckinsale rođena je 26. srpnja 1973. godine u Londonu. Kći je poznatog britanskog glumca Richarda Beckinsalea, zvijezde kultne serije Porridge, i kazališne glumice Judy Loe. Djetinjstvo joj nije bilo lako. | Foto: Meleah Loya/Press Association/PIXSELL
Komentari 2

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