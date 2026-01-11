Obavijesti

SVI JU GLEDALI

FOTO Kate Hudson 'provirio' grudnjak u prozirnoj bluzi

Glumica je na BAFTA Tea Party stigla u kombinaciji koja nije prošla nezapaženo. Bluza koju je nosila, otkrila je njen grudnjak pa su svi gledali u nju
The BAFTA Tea Party in Los Angeles
Hollywoodska glumica Kate Hudson (46) bila je jedna od najupečatljivijih zvijezda na prestižnom BAFTA Tea Partyju u luksuznom Four Seasons Hotelu u Beverly Hillsu, tradicionalnom događaju koji okuplja najveća imena filmske i TV industrije uoči nagrada sezone | Foto: Caroline Brehman
