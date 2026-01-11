FOTO Kate Hudson 'provirio' grudnjak u prozirnoj bluzi

Glumica je na BAFTA Tea Party stigla u kombinaciji koja nije prošla nezapaženo. Bluza koju je nosila, otkrila je njen grudnjak pa su svi gledali u nju
Hollywoodska glumica Kate Hudson (46) bila je jedna od najupečatljivijih zvijezda na prestižnom BAFTA Tea Partyju u luksuznom Four Seasons Hotelu u Beverly Hillsu, tradicionalnom događaju koji okuplja najveća imena filmske i TV industrije uoči nagrada sezone
Hudson se na crvenom tepihu pojavila u prozirnoj košulji, koja je otkrila previše. Ispod nje je provirio grudnjak. Osim bluze, nosima je i crne široke hlače
Dok su se druge zvijezde držale sigurnih kombinacija, Kate je odlučila igrati na kartu hrabrosti
Svi su gledali u nju, a ona je ponosno pokazala svoje adute
Njen posljednji projekt je film Song Sung Blue, naslovljen prema istoimenoj pjesmi Neila Diamonda iz 1972. godine. No ne priča njegovu priču, već priču o Mikeu i Claire Sardini, glazbenicima koji su osnovali tribute bend Neila Diamonda. Hugh Jackman i Kate Hudson igraju glavne uloge
