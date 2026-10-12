FOTO Kim Kardashian na utrci F1 u uskoj haljini pokazala bujni dekolte, svi su je željeli fotkati

Reality zvijezda Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton ne odvajaju se ni tijekom utrka. Naime, u nedjelju se vozila Velika nagrada Singapura, a Kim je svog Hamiltona pratila iz prvog reda i 'ukrala' show svojim odjevnim kombinacijama.
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Kim je na utrku u Singapuru stigla u haljini bez grudnjaka, a njen dekolte bio je u prvom planu.
| Foto: Jakub Porzycki
Kim je na utrku u Singapuru stigla u haljini bez grudnjaka, a njen dekolte bio je u prvom planu. |
Foto: Jakub Porzycki
Kim je na utrku u Singapuru stigla u haljini bez grudnjaka, a njen dekolte bio je u prvom planu.
| Foto: Jakub Porzycki
Spremno je pozirala dok je čekala da njen dečko počne utrku.
| Foto: Jakub Porzycki
Kim je bila u paddocku uoči kvalifikacija, a njena poluprozirna roza haljina mamila je uzdahe.
| Foto: Caroline Chia
Isticala se Kim u svojoj haljini među članovima Ferrari tima koji su mahom bili u crvenom, zaštitnom boji tog automobila.
| Foto: NG HAN GUAN
Kim je bila i uHamiltonovoj pop-up trgovini u Marina Bay Sandsu, gdje je spremno pozdravljala njegova, a i svoje obožavatelje.
| Foto: Jakub Porzycki
Sigurnim hodom i uvijek vitkom linijom nikoga nije ostavila ravnodušnim.
| Foto: Jakub Porzycki
Foto Jakub Porzycki
Foto NG HAN GUAN
Nedavno je ova starleta i poduzetnica objavila na društvenim mrežama set fotografija iz garderobe.
| Foto: Instagram
Otkrila je kako izgleda njeno presvlačenje, a pri isprobavanju robe gotovo je pokazala previše. No, grudi je ipak prekrila trakom.
| Foto: Instagram
Pokazala je nekoliko provokativnih izdanja.
| Foto: Instagram
I seksi kombinacija kojima je zagolicala maštu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prije toga fotkala se u badićima.
| Foto: instagram
Crni trokutići naglasili su njene grudi, a do izražaja je došao i vitak struk.
| Foto: instagram
No jednako joj dobro pristaje i dupli ružičasti badić kojeg je odlučila isprobati za kupanje.
| Foto: instagram
'Okinula' je i selfi u ogledalu...
| Foto: instagram
No nije se skinula samo za plažu, već je u sportskom grudnjaku pozirala uz Hamiltona na paintballu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Kim Kardashian i vozač Formule 1, Lewis Hamilton, ne skrivaju koliko su zaljubljeni i koliko vole provoditi slobodno vrijeme zajedno.
| Foto: Instagram
Slavna milijarderka pokazala svoje obline dok je zanosno šetala u zalazak pješčanom plažom noseći na sebi samo mini bikini.
| Foto: Instagram
Pratitelji i obožavatelji su u komentarima pisali kako se vidi da su Lewis i Kim jako zaljubljeni i da se istinski vole, ali i da su preslatki.
| Foto: Instagram
Kim je tako sa svojim milijunskim pratiteljima podijelila nove fotke i pokazala kako sa svojim dragim uživa u odoru na egzotičnoj lokaciji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Od svih fotografija, pratiteljima je najviše za oko zapela ona na kojoj se slavni par slikao u ogledalu. Kim je obukla mini badić koji je jedva obuzdavao njene grudi, a Hamilton je pozirao iza nje grleći je oko struka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kim Kardashian nedavno je 'zapalila' društvene mreže objavom na kojoj pozira u donjem rublju svoga brenda 'Skims'.
Prvo je obukla grudnjak i gaćice s leopard uzorkom, a zatim i neon rozi komplet. Napisala je kako su kompletići mikro veličine, ali kako pristaju svima te da su dostupni u jednoj veličini.
Na slikama se vide svi njeni atributi, a dok su neki u komentarima tvrdili kako je nemoguće da svima odgovara ova mikro univerzalna veličina donjeg rublja, neki su komentirali kako je njen partner, Lewis Hamilton, pravi sretnik.
Kim je ranije naglasila i pokazala svoje obline u potpuno proziroj crnoj haljini koja je malo toga ostavila mašti.
| Foto: Instagram/Kim Kardashian
Na Instagramu je objavila fotke kako se vozi u automobilu, ali u prvom planu je bilo njeno tijelo.
| Foto: Instagram/Kim Kardashian
Na sebi je imala i odgovarajuće štikle koje su se stopile sa haljinom.
| Foto: Instagram/Kim Kardashian
A njene bujne grudi bile su i ovog puta u prvom planu.
| Foto: Instagram/Kim Kardashian
Foto Instagram/Kim Kardashian
Foto Instagram/Kim Kardashian
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
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Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto YouTube
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Kim Kardashian
Foto YouTube
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instgram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni