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ZGODNA NAVIJAČICA

FOTO Kim Kardashian na utrci F1 u uskoj haljini pokazala bujni dekolte, svi su je željeli fotkati

Reality zvijezda Kim Kardashian i sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton ne odvajaju se ni tijekom utrka. Naime, u nedjelju se vozila Velika nagrada Singapura, a Kim je svog Hamiltona pratila iz prvog reda i 'ukrala' show svojim odjevnim kombinacijama.
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Singapore Grand Prix
Kim je na utrku u Singapuru stigla u haljini bez grudnjaka, a njen dekolte bio je u prvom planu. | Foto: Jakub Porzycki
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Kim je na utrku u Singapuru stigla u haljini bez grudnjaka, a njen dekolte bio je u prvom planu. | Foto: Jakub Porzycki
Komentari 3

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