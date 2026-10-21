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FOTO Kim Kardashian u 100 fotografija: Ovako se mijenjala

Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući reality showu 'Keeping Up with the Kardashians', koji je nakon 20 sezona završio s emitiranjem. Iako je nekoć bila poznata ponajprije kao prijateljica i asistentica bogate nasljednice Paris Hilton, danas je jedna od najpoznatijih svjetskih poduzetnica, s poslovnim carstvom vrijednim milijarde dolara. U galeriji pogledajte kako se Kim Kardashian mijenjala kroz godine.
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FILE PHOTO: Academy Museum Gala fundraiser at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles
Kim Kardashian ni u petom desetljeću ne planira usporiti, a već gotovo dva desetljeća ne silazi s naslovnica | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Kim Kardashian ni u petom desetljeću ne planira usporiti, a već gotovo dva desetljeća ne silazi s naslovnica | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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