FOTO Kim Kardashian u 100 fotografija: Ovako se mijenjala

Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući reality showu 'Keeping Up with the Kardashians', koji je nakon 20 sezona završio s emitiranjem. Iako je nekoć bila poznata ponajprije kao prijateljica i asistentica bogate nasljednice Paris Hilton, danas je jedna od najpoznatijih svjetskih poduzetnica, s poslovnim carstvom vrijednim milijarde dolara. U galeriji pogledajte kako se Kim Kardashian mijenjala kroz godine.
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Kim Kardashian ni u petom desetljeću ne planira usporiti, a već gotovo dva desetljeća ne silazi s naslovnica
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Kim Kardashian ni u petom desetljeću ne planira usporiti, a već gotovo dva desetljeća ne silazi s naslovnica |
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Kim Kardashian ni u petom desetljeću ne planira usporiti, a već gotovo dva desetljeća ne silazi s naslovnica
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Danas slavi 46. rođendan.
| Foto: LINI
Proslavila se kroz reality show 'Keeping Up with the Kardashians', koji je cijeli svijet pratio sa znatiželjom. Kim i ostatak Kardashian-Jenner klana pretvorili su svoj život u milijarde dolara. Serija je završila nakon 20 sezona
| Foto: Instagram
Foto CAITLIN OCHS/REUTERS
Danas vodi vlastiti brend SKIMS, koji vrijedi pravo bogatstvo. U svijetu mode i ljepote postala je nezaobilazno ime, a njezini proizvodi nose se diljem svijeta. Na Instagramu je prati gotovo 360 milijuna ljudi
| Foto: Piroschka Van De Wouw
Foto Christian Charisius/DPA
U ljubavnom životu nije joj uvijek cvjetalo – brak s reperom Kanyeom Westom završio je razvodom. Na ljeto je potvrdila kako je u vezi s Lewisom Hamiltonom.
| Foto: Instagram
Foto Piroschka Van De Wouw
Kim Kardashian je danas više od reality zvijezde - ona je brend i nezaobilazni dio pop kulture. Voljeli je ili ne, jedno je sigurno - ona zna kako privući pažnju i zadržati je.
| Foto: Screenshot Instagram
U početku je bila poznata kao prijateljica i potrčko bogate nasljednice Paris Hilton. Onda se sve naglo okrenulo. Jedna snimka seksa bila je dovoljna da je lansira u zvjezdanu orbitu, gdje je i danas...
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
U nastavku galerije pogledajte kako se starleta mijenjala tijekom godina.
| Foto: Instagram/Kim Kardashian
Foto Instagram
Foto Jakov Š./Privatan album
Foto Jakov Š./Privatan album
Foto Instagram/ kolaž
Foto Jakov Š./Privatan album
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Jakov Š./Privatan album
Foto AJM/PRESS ASSOCIATION
Foto * nepoznat */PRESS ASSOCIATION
Foto NPX/PRESS ASSOCIATION
Foto Â©Torres/Digital Focus Intl
Foto * nepoznat */PRESS ASSOCIATION
Foto Freeman/PRESS ASSOCIATION
Foto Â© Freeman/Digital Focus Intl
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Andrew Kelly/REUTERS
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Andrew Kelly
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto /Instagram
Foto Instagram
Foto Hull City
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Screenshot Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Screenshot Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Andrew Kelly
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Kim Kardashian
Foto Instagram/Kim Kardashian
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Andrew Kelly/REUTERS
Foto /Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto MAPE
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Jakov Š./Privatan album
Foto Instagram/ kolaž
Foto OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
Foto RE/Press Association/PIXSELL
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Foto OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL
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Foto Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
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Foto Facebook/Polska Policja
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Foto Instagram/ kolaž
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Foto Raoul Gatchalian/PRESS ASSOCIATI
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Instagram/Kim Kardashian
Foto Instagram
Foto Jakub Porzycki/REUTERS
Foto Manuele Mangiarotti
Foto Manuele Mangiarotti