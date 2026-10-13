FOTO Knoll se snimila u krevetu: Zavodljivo namignula odjevena samo u grudnjak i gaćice...

Naša najpoznatija navijačica krenula je na utakmicu, no prije toga se opustila u krevetu. Velikodušna Knoll dala je mali uvid u svoju spavaću sobu i fanovima koji nisu ostali ravnodušni na njenu savršenu figuru
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U prirodnom okruženju, napisala je Knoll ispod fotografija sa stadiona na kojima pozira u vrućim hlačicama i majici koja je otkrila njeno bujno poprsje
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
U prirodnom okruženju, napisala je Knoll ispod fotografija sa stadiona na kojima pozira u vrućim hlačicama i majici koja je otkrila njeno bujno poprsje |
Foto: Instagram/Ivana Knoll
U prirodnom okruženju, napisala je Knoll ispod fotografija sa stadiona na kojima pozira u vrućim hlačicama i majici koja je otkrila njeno bujno poprsje
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Prije polaska, Knoll se snimala na krevetu gdje je pozirala samo u gaćicama i grudnjaku te otkrila savršenu figuru i preplanuli ten
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Nedavno je Ivana objavila snimku posjeta benzinskoj crpki, koja fanove nije ostavila ravnodušnima
| Foto: screenshoot/Instagram
'Uskočila' je u uski crni kombinezon čiji je duboki dekolte otkrio njene bujne grudi u punom sjaju.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
A kako kombinacija ne bi ostala neiskorištena, Ivana se snimala dok je točila automobil, a sve oči bile su uprte u njen bujni dekolte.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Knoll je nedavno pokazala pratiteljima na društvenim mrežama kako se zabavljala na popularnoj Ibizi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Jedan od outfita naše DJ-ice i najpopularnije navijačice, bio je crni top koji je na njenim bujnim grudima prekrio tek bradavice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Drugi outfit u kojemu je Knoll partijala bio je samo grudnjak! A da ipak ne bude previše razgolićena odlučila je navući duge rukave na ruke.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ivana Knoll ranije je objavila na Instagramu trese bokovima i grudima u ritmu glazbe.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Guzu je prekrila plavim pareom, a grudi je nauljila te obukla bijeli top.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
- Pošto vam se toliko svidjelo - napisala je Knoll u opisu videa.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Pratitelji su ostali oduševljeni plesnim pokretima pa su ju hvalili u komentarima.
| Foto: screenshoot/Instagram
- Najbolja si - napisao je jedan pratitelj.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
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| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ostala navijačka izdanja Ivane Knoll pogledajte u ostatku galerije.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Instagram/screenshot
Foto Instagram/screenshot
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto PIXSELL/Saša Zinaja
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL