FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija

Dodala je kako je ta lopta za nju dragocjen kolekcionarski primjerak i "prekrasan dio nogometne povijesti". No rijetki su gledali u loptu. Komplimenti na njen izgled samo su se nizali. Neki su joj rekli kako izgleda sve mlađe, a bilo je i onih koji su pohvalili njenu nikad vitkiju figuru. | Foto: Facebook