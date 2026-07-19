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FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija

Bivša predsjednica otkrila nam je u čemu će pratiti veliko finale Svjetskog prvenstva, ali i tko je njen 'favorit'. Nosi elegantnu haljinu, ali i zanimljive cipele
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FOTO Kolinda stigla na finale SP-a! Blistala u dizajnerskoj haljini, otkrila za koga navija
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je stigla na finale Svjetskog prvenstva 2026., gdje će uživo pratiti okršaj Španjolske i Argentine, a prije početka utakmice pozirala je ispred stadiona te podijelila djelić atmosfere. Za ovu je prigodu odabrala elegantnu tamnoplavu haljinu s bijelim točkicama britanskog brenda Self-Portrait, a modnu kombinaciju upotpunila je bijelim cipelama brenda VIVAIA, poznatog po tome što obuću izrađuje od recikliranih plastičnih boca. | Foto: Privatni album
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Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je stigla na finale Svjetskog prvenstva 2026., gdje će uživo pratiti okršaj Španjolske i Argentine, a prije početka utakmice pozirala je ispred stadiona te podijelila djelić atmosfere. Za ovu je prigodu odabrala elegantnu tamnoplavu haljinu s bijelim točkicama britanskog brenda Self-Portrait, a modnu kombinaciju upotpunila je bijelim cipelama brenda VIVAIA, poznatog po tome što obuću izrađuje od recikliranih plastičnih boca. | Foto: Privatni album
Komentari 23

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