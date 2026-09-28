ZVIJEZDE NISU RAZOČARALE
FOTO Korzet s bradavicama, kaubojka i grudi u prvom planu na dodjeli MTV video nagrada
Crveni tepih MTV-jevih Video Music Awardsa ponovno je bio pozornica za modne eksperimente i odvažne kombinacije. Zvijezde su se pojavile u raskošnim kreacijama, od dramatičnih silueta i sjajnih materijala do perja, krzna i smjelih izreza. Neke su se odlučile za glamur i eleganciju, dok su druge otišle korak dalje i privukle pažnju neobičnim modnim izborima.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu