FOTO Kralj dijelio puse, Maja i Šime prekinuli, a Kanyeova Bianca prošetala se u gaćicama

Neki su slavili velike uspjehe, drugi najavljivali nove početke, a bilo je i vijesti koje su iznenadile javnost. Od estrade i televizije do sporta i kraljevskih dvora, donosimo 24 fotografije koje su obilježile tjedan iza nas.
Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti, kroz smijeh je u svojem stilu dodala Maja i time potvrdila ono o čemu se u zadnje vrijeme naveliko šuška - a to je prekid s 20 godina mlađim Šimom Elezom.
| Foto: Instagram
Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti, kroz smijeh je u svojem stilu dodala Maja i time potvrdila ono o čemu se u zadnje vrijeme naveliko šuška - a to je prekid s 20 godina mlađim Šimom Elezom. |
Foto: Instagram
Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti, kroz smijeh je u svojem stilu dodala Maja i time potvrdila ono o čemu se u zadnje vrijeme naveliko šuška - a to je prekid s 20 godina mlađim Šimom Elezom.
| Foto: Instagram
Prvi koncert, oproštajni, Tereza Kesovija (87) imala ja u Splitu, na Starom placu 3. svibnja. Ideja joj je da oproštaj s publikom ima u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu. Sad je na redu Dubrovnik, 13. i 14. lipnja, u Kneževu dvoru.
| Foto: Zeljko Hladika/Pixsell
Opća opasnost vraća se na scenu nakon stanke uzrokovane smrću osnivača i gitarista Slavena Živanovića Žiže. Bend je predstavio dva nova člana - gitarista Nenada Dujmića Nenu i novog pjevača Zorana Mišića - te najavio novu pjesmu 'Nebo iznad nas', kojom otvara novo poglavlje svoje karijere.
| Foto: PROMO
Supruga Kanyea Westa, Bianca Censori, gotovo bez cenzure pokazuje tijelo. Sad se prošetala u srebrnim gaćicama i privlačila znatiželjne poglede. Bianca se trudi da joj zaštitni znak budu golotinja i pogled “ranjene srne”. Iako su se već svi privikli na njezine obnažene outfite, opet uspijeva iznenaditi. Ovoga puta je zapravo vijest da je prekrila grudi, a ne da se šeće samo u gaćicama.
| Foto: RMCL, NGRE
U raskošnoj Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade održan je jubilarni, 30. izbor za Miss Universe Hrvatske, a titulu najljepše Hrvatice ove je godine osvojila Antea Mršić (24) iz Zagreba.
| Foto: Josip Miskovic/PIXSELL
Jennifer Lopez je Dan sjećanja odlučila provesti potpuno opušteno - uz bazen, koktele i najbliže ljude. I izgleda da joj baš takvi trenuci najviše pašu. Pjevačica i glumica podijelila je na Instagramu niz fotografija i pokazala atmosferu koja mnoge podsjeća na savršeni početak ljeta - sunce, kupaći kostimi, osmijesi i obiteljska energija.
| Foto: Instagram
Objavljen je teaser za novi promotivni video Hrvatske turističke zajednice (HTZ), a glavnu ulogu u njemu ima John Malkovich, jedan od najcjenjenijih svjetskih glumaca, koji je nedavno dobio i hrvatsko državljanstvo. A u teaseru koji je izašao vidi se Malkovich kako sjedi na kavi s ministrom turizma Tončijem Glavinom, koji ga pokušava naučiti što znači riječ fjaka.
| Foto: htz
Pobjednica prve sezone 'Gospodin Savršeni', Iva Runjanin, danas živi potpuno drugačijim životom od onoga kojim je živjela u vrijeme kad ju je upoznala cijela Hrvatska. Iako je nakon showa bila pod povećalom javnosti, posljednjih godina povukla se iz medijskog fokusa, posvetila karijeri, privatnom životu i - ljubavi. Nedavno je izgovorila sudbonosno 'da', a uskoro ona i suprug očekuju prinovu.
| Foto: Privatni album/
Dok Severina vodi pravne bitke, doznajemo da se njezin bivši suprug Igor Kojić sprema po treći put uploviti u bračne vode. Ovoga puta Igor navodno pred matičara planira odvesti Riječanku Nikolinu Šaponju (27). Svojedobno je Nikolina privukla pozornost javnosti na izboru za Miss Primorsko-goranske županije, gdje je osvojila titulu prve pratilje.
| Foto: Instagram
Grupa The Pussycat Dolls vratila se na pozornicu Američkih glazbenih nagrada (AMA) točno dvadeset godina nakon debitantskog nastupa. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt nastupile su kao ponovno okupljeni trio, a pažnju su privukle eksplozivnim nastupom i usklađenim crvenim kostimima od lateksa koji su fanove vratili u zlatno doba grupe.
| Foto: Reuters/
Saša Tkalčević (54) hrvatskoj je javnosti poznat kao prvi pobjednik "Big Brothera" 2004. godine, u kojem je osvojio milijun kuna. Od tada se za Sašu puno toga promijenilo - on se 2017. odselio u Stockholm, u kojemu je radio kao tattoo majstor. Za Index je sad objasnio kako je nakon devet godina odlučio napustiti švedsku metropolu.
- Za dva tjedna zatvaram sve i odlazim - rekao je i dodao kako se seli u grad Karlskogu, gdje su kupili kuću blizu jezera. Njegova supruga već je dobila posao u bolnici koja je blizu njihove nove kuće. Otkrio je i da se sad tetoviranjem bavi samo iz gušta, a ima tvrtku za veleprodaju papira.
| Foto: Igor Kralj
Pulski amfiteatar i ove će godine biti pozornica velikih međunarodnih glazbenih imena, a među najavljenim izvođačima je i britanski kantautor Tom Odell. Koncert je zakazan za 23. kolovoza.
| Foto: PROMO
Tri i pol godine nakon što je Goran Ivanišević podnio privatnu tužbu protiv bivše supruge Tatjane Dragović, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj bivša manekenka bivšem tenisaču ne duguje ništa, piše Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista.
Ivanišević je od Dragović tražio više od 2,47 milijuna eura tvrdeći da joj je taj novac posudio, no sud je zaključio da nije dokazano postojanje ugovora o zajmu niti dogovor o vraćanju novca. Uz to, sud je odlučio da Dragović mora biti podmiren i parnični trošak u iznosu od 173.937 eura s pripadajućim kamatama.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Nakon tri godine u grupi ET, pjevačica Meri Andraković (25) postala je voditeljica glazbene emisije 'Hit Zona' na Z1 televiziji. Ipak, i dalje će nastupati s bendom.
| Foto: Šime Zelić/PIXSELL
Meri Goldašić prošloga je ljeta kupila kuću u Tisnom, a svi su je napali da je kupila straćaru. Nekoliko mjeseci kasnije otkrila je da je renovira. Sad je sa svojim pratiteljima podijelila kako napreduje renovacija. 'Našla sam vrhunske majstore i ljude od povjerenja. Presretna sam kako sve napreduje', rekla je te dodala kako razmišlja da je proda kad bude sve gotovo i kupi dvije manje.
| Foto: Instagram
Grupa Lelek pohvalila se velikim uspjehom nakon što je njihova pjesma 'Andromeda' završila na službenoj britanskoj Top 100 ljestvici singlova. Time su ispisale povijest kao prvi izvođač s pjesmom na hrvatskom jeziku koji je uspio ući na 'UK Official Singles Chart Top 100'. Prije njih, u top 100 su ušli Ivo Robić 1959. godine i Baby Lasagna prošle godine.
| Foto: Lisa Leutner
Glazbenik Tonči Huljić otvoreno je progovorio o unucima Albi i Toniju priznajući kroz šalu da su ga mališani potpuno iscrpili. 'Ja više nemam živaca, sve su ih već potrošili. Divim se našim ženama koje ih stalno moraju držati na oku. Stalno je neka galama ili plač, ali riječ je o prekrasnoj i vrlo znatiželjnoj djeci', rekao je Tonči.
| Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL(ILUSTRACIJA)
Kralj Charles posjetio je novoobnovljeni Sir Robert Ogden Macmillan Cancer Centre u sklopu bolnice York Hospital, gdje je razgovarao s osobljem i pacijentima te razgledao prostore koji su pri završetku opsežne obnove i proširenja. Tijekom obilaska kralj je u vrtu centra srdačno zagrlio jednu ženu i poljubio je u oba obraza, što je za njega neuobičajeno topao javni gest.
| Foto: Dominic Lipinski/REUTERS
Splitski glazbenik Siniša Vuco većinu godine živi u Venezueli, gdje je kupio dva stana, a sad je u razgovoru za Hype TV otkrio i da je kupio stan u Italiji.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Marko Perković Thompson objavio je novi videospot za pjesmu Zagora.
| Foto: PROMO
Nekadašnji miljenik publike iz regionalnog 'Big Brothera', Sarajlija Ervin Mujaković, danas vodi potpuno drukčiji život. Sa zaručnicom iz Slovenije planira vjenčanje, putuje Europom i posvećen je treninzima te posebnom režimu prehrane. Unatoč tome što ima više od 170 kilograma, kaže da je zadovoljniji svojom formom nego ikad prije.
| Foto: instagram
Senidah je rasprodala tri koncerta u beogradskom Sava Centru. Nakon velikog interesa publike, najavila je i četvrti nastup, a na jesen stiže i u zagrebačku Arenu.
| Foto: PROMO
Škotska pjevačka senzacija Susan Boyle, koja je prvi put šokirala suce i publiku svojom audicijom u showu 'Britain's Got Talent' 2009. godine, najavila je hrabro novo poglavlje u svojoj karijeri. Obožavatelje je iznenadila drastičnom promjenom izgleda i najavom novih projekata.
| Foto: Instagram/Susan Boyle
Ljeto je pred vratima, temperature posljednjih dana već ozbiljno podsjećaju na srpanj, a Nives Celzijus očito ne planira dočekati sezonu kupaćih kostima nespremna. Dok mnogi prve ovogodišnje vrućine koriste za odmor i traženje hlada, ona je odlučila pojačati tempo.
| Foto: Instagram