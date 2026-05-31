FOTO Kralj dijelio puse, Maja i Šime prekinuli, a Kanyeova Bianca prošetala se u gaćicama

Saša Tkalčević (54) hrvatskoj je javnosti poznat kao prvi pobjednik "Big Brothera" 2004. godine, u kojem je osvojio milijun kuna. Od tada se za Sašu puno toga promijenilo - on se 2017. odselio u Stockholm, u kojemu je radio kao tattoo majstor. Za Index je sad objasnio kako je nakon devet godina odlučio napustiti švedsku metropolu. - Za dva tjedna zatvaram sve i odlazim - rekao je i dodao kako se seli u grad Karlskogu, gdje su kupili kuću blizu jezera. Njegova supruga već je dobila posao u bolnici koja je blizu njihove nove kuće. Otkrio je i da se sad tetoviranjem bavi samo iz gušta, a ima tvrtku za veleprodaju papira.