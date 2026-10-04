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PREMIJERA PRIJE 36 GODINA

FOTO Kultna serija Beverly Hills obilježila je generacije, ali glumce su pratile tragedije

Kultna američka serija "Beverly Hills, 90210" prije točno 36 godina je osvojila svijet. Radnja prati skupinu prijatelja koji odrastaju u prestižnom dijelu Los Angelesa te se tijekom mladosti suočavaju s ljubavima, prijateljstvima i brojnim životnim izazovima. Iza serije, koja je tijekom deset sezona stekla golemu popularnost, stajali su Darren Star i Aaron Spelling. Ipak, živote glumaca koji su obilježili 'Beverly Hills' tijekom proteklih 36 godina pratile su i brojne tragedije, a neki članovi popularne glumačke postave u međuvremenu su preminuli.
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FOTO Kultna serija Beverly Hills obilježila je generacije, ali glumce su pratile tragedije
Prije točno 36 godina televizijski gledatelji prvi su put upoznali blizance Brendu i Brandona Walsh, koji su mirniji život u Minnesoti zamijenili glamuroznim Beverly Hillsom. | Foto: IMDB/screenshot
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Prije točno 36 godina televizijski gledatelji prvi su put upoznali blizance Brendu i Brandona Walsh, koji su mirniji život u Minnesoti zamijenili glamuroznim Beverly Hillsom. | Foto: IMDB/screenshot
Komentari 1

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