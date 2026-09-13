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NIKAD NIJE BILA ZALJUBLJENA

FOTO Lara u 'Love Island Adria' traži visokog i odanog frajera

Lara (19) dolazi iz Beograda, nikada se nije zaljubila, a samim time niti doživjela bol slomljenog srca. U show ulazi u potrazi za ljubavlju, a ne slavom. Želi muškarca koji će se moći nositi s njenom snažnom osobnošću
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FOTO Lara u 'Love Island Adria' traži visokog i odanog frajera
Lara (19) dolazi iz Beograda i vrlo je samouvjerena, pustolovna i neovisna djevojka koja obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje, a osam godina je igrala košarku. | Foto: Voyo
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Lara (19) dolazi iz Beograda i vrlo je samouvjerena, pustolovna i neovisna djevojka koja obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje, a osam godina je igrala košarku. | Foto: Voyo
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