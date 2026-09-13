FOTO Lara u 'Love Island Adria' traži visokog i odanog frajera

Lara (19) dolazi iz Beograda, nikada se nije zaljubila, a samim time niti doživjela bol slomljenog srca. U show ulazi u potrazi za ljubavlju, a ne slavom. Želi muškarca koji će se moći nositi s njenom snažnom osobnošću
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Lara (19) dolazi iz Beograda i vrlo je samouvjerena, pustolovna i neovisna djevojka koja obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje, a osam godina je igrala košarku.
| Foto: Voyo
Lara (19) dolazi iz Beograda i vrlo je samouvjerena, pustolovna i neovisna djevojka koja obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje, a osam godina je igrala košarku. |
Foto: Voyo
Lara (19) dolazi iz Beograda i vrlo je samouvjerena, pustolovna i neovisna djevojka koja obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje, a osam godina je igrala košarku.
| Foto: Voyo
Duhovita je i ne boji se novih izazova.
Iza sebe ima dvije veze, ali nikada se zapravo nije zaljubila niti doživjela slomljeno srce.
| Foto: Voyo
Izbirljiva je kada je riječ o ljubavi i ne voli forsirati odnose u kojima ne osjeća povezanost.
| Foto: Instagram
Najviše je privlači humor, ali traži i brižnog, visokog i razigranog muškarca koji će biti iskren i odan.
| Foto: Instagram
Lara u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, a ne slave i pažnje.
| Foto: Instagram
Želi pronaći nekoga tko može pratiti njenu energiju, humor i želju za pustolovinama, ali i prihvatiti njenu snažnu osobnost.
| Foto: Instagram
Najveći izazov bit će joj dopustiti sebi da se prvi put stvarno zaljubi, a da pritom ne izgubi nezavisnost koju toliko cijeni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram