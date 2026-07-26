FOTO Lille pržila adute, Heidi čipsom prekrila grudi, a Brooks je provirila guza ispod minice

Zanosna glumica Brooks Nader bila je na zabavi uoči finala Svjetskog prvenstva. Party u Zero Bondu na Manhattanu ugostio je mnoge zvijezde, a najveća atrakcija bila je upravo ona. Kako i ne bi, kad su minijaturni topić i minica jedva prekrili njezine bujne adute. U jednom trenutku došlo je do nezgode i ispod suknje je provirila njezina stražnjica. Svi su gledali u njezin outfit. | Foto: TSAO