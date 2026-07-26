Obavijesti

Galerija

Komentari 3
FOTKE TJEDNA

FOTO Lille pržila adute, Heidi čipsom prekrila grudi, a Brooks je provirila guza ispod minice

Lille se sunčala u crnoj čipki, Maja Šuput pozirala uz bazen u razigranom ružičastom bikiniju, a Nives Celzijus na plaži poručila: 'Samo prirodno'. Rihanna je ponovno pokazala donje rublje umjesto novog albuma, Heidi Klum grudi je sakrila psom, a Brooks Nader zbog prekratke minice otkrila više nego što je planirala.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Lille pržila adute, Heidi čipsom prekrila grudi, a Brooks je provirila guza ispod minice
Gledam ljeto koje k'o da nema kraja..., poručila je Lidija Bačić Lille dok je uživala na suncu u crnom čipkastom bikiniju. Jedan pratitelj odmah se zabrinuo da ne izgori. | Foto: Instagram
1/25
Gledam ljeto koje k'o da nema kraja..., poručila je Lidija Bačić Lille dok je uživala na suncu u crnom čipkastom bikiniju. Jedan pratitelj odmah se zabrinuo da ne izgori. | Foto: Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026