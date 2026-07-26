FOTO Lille pržila adute, Heidi čipsom prekrila grudi, a Brooks je provirila guza ispod minice

Lille se sunčala u crnoj čipki, Maja Šuput pozirala uz bazen u razigranom ružičastom bikiniju, a Nives Celzijus na plaži poručila: 'Samo prirodno'. Rihanna je ponovno pokazala donje rublje umjesto novog albuma, Heidi Klum grudi je sakrila psom, a Brooks Nader zbog prekratke minice otkrila više nego što je planirala.
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Gledam ljeto koje k'o da nema kraja..., poručila je Lidija Bačić Lille dok je uživala na suncu u crnom čipkastom bikiniju. Jedan pratitelj odmah se zabrinuo da ne izgori.
| Foto: Instagram
Gledam ljeto koje k'o da nema kraja..., poručila je Lidija Bačić Lille dok je uživala na suncu u crnom čipkastom bikiniju. Jedan pratitelj odmah se zabrinuo da ne izgori. |
Foto: Instagram
Gledam ljeto koje k'o da nema kraja..., poručila je Lidija Bačić Lille dok je uživala na suncu u crnom čipkastom bikiniju. Jedan pratitelj odmah se zabrinuo da ne izgori.
| Foto: Instagram
'Ja imam volje i znanje kako dobro namazati nekoga mlijekom za sunčanje, samo mi treba lokacija', napisao joj je.
| Foto: Instagram
U suncu i moru uživa i Renata Lovrinčević Buljan. Poput prave morske sirene u badiću pokazuje sve svoje adute.
| Foto: instagram
Nives Celzijus snimila se na plaži u Poreču, a njezini pratitelji ostali su oduševljeni prizorima.
| Foto: instagram
Pozirala je na ručniku u narančastom bikiniju te je poručila - samo prirodno!
| Foto: instagram
Nosi badić kao da nosiš samopouzdanje, poručila je Maja Šuput i odmah pokazala na što misli.
| Foto: Instagram
Uz bazen je pozirala u nježno ružičastom bikiniju s volanima, čipkom i zlatnim detaljima, koji je više podsjećao na razigrani pin-up kostim nego na klasičan kupaći.
| Foto: Instagram
Maja je bez zadrške pokazala figuru iz svih kutova, a posebno je pažnju privukao čipkasti donji dio bikinija. 'Bomba', 'Koje tijelo', 'Šuput gori', hvalili su je fanovi.
| Foto: Instagram
Pjevačica Rihanna zna da je najbolji promotor za svoje donje rublje brenda Savage X Fenty, stoga je ponovno postala model i spremno pozirala ispred objektiva.
| Foto: Instagram
Ovoga puta pozirala je u ružičastom čipkastom negližeu, a cijelo snimanje smjestila je u plavi napuhani bazen.
| Foto: Instagram
Pred kamerom se izmjenjivala u nekoliko zavodljivih poza. U jednom se kadru naslonila na rub bazena, dok je u drugom klečala uz veliki napuhani kolut.
| Foto: Instagram
Čipkasti komad kombinirala je s ružičastim štiklama, zlatnim nakitom i dugom valovitom kosom, a upečatljiv izgled upotpunila je ružičastim sjenilom i rumenilom.
| Foto: Instagram
Pratitelji su je obasuli komplimentima, no ni ova objava nije prošla bez pitanja o glazbi. Dok je Rihanna predstavljala novo donje rublje, dio obožavatelja ponovno ju je podsjetio da već godinama čeka njezin deveti studijski album.
| Foto: Instagram
Bivša Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović (24), uživa u vrućim ljetnim danima pod dubrovačkim suncem - kupa se s prijateljicama, sunča, a pokazala je i kako sa svojih 191 cm stati na SUP - u vodoravnom položaju.
| Foto: Instagram
Inače, Dubrovnik je za nju poseban jer je tamo studirala. Osim toga, radila je na hitnom prijemu dubrovačke bolnice.
| Foto: Instagram
Zanosna glumica Brooks Nader bila je na zabavi uoči finala Svjetskog prvenstva. Party u Zero Bondu na Manhattanu ugostio je mnoge zvijezde, a najveća atrakcija bila je upravo ona. Kako i ne bi, kad su minijaturni topić i minica jedva prekrili njezine bujne adute. U jednom trenutku došlo je do nezgode i ispod suknje je provirila njezina stražnjica. Svi su gledali u njezin outfit.
| Foto: TSAO
Ivana Knoll privukla je pažnju i prije nastupa na Rugby 7 Europskom prvenstvu na Parku mladeži.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U petak popodne prošetala se Splitom u plavom korzetnom topu, širokim trapericama i neobičnim Adidas 'halterima' prebačenima preko hlača.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
A nakon toga upoznala se s Andrejem Plenkovićem.
| Foto: Instagram
Rukovali su se, razmijenili nekoliko riječi i nasmiješeni pozirali pred kamerama. Dok je Knoll razgovarala s premijerom, njegov je pogled nakratko nestašno pobjegao prema njezinu bujnom dekolteu.
| Foto: Instagram
Stanija Dobrojević pobjedila je u srpskom realityju 'Elita 9'.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/
Manekenka Heidi Klum na plaži očito voli biti polugola, a na nedavnim videima pokazala je kako uživa dok samo u tangama jede čips.
| Foto: instagram
Tako razodjevena odlučila je otići i u more, a grudi je skrila svojim psom.
| Foto: instagram
Foto instagram