POSLALA I PUSU
FOTO Lipa si, lipa, Dua! Prozirna haljina otkrila je njen donji veš
Pjevačica je na Instagramu podijelila fotke nastale prošlog tjedna na kojima dominira njen novopečeni suprug, no pažnju je privukla upravo ona na kojoj Dua Lipa pozira u ležećem položaju dok na sebi ima donje rublje i prozirnu haljinu
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Novim izazovnim fotkala Dua Lipa ponovno je užarila društvene mreže.
| Foto: instagram
Novim izazovnim fotkala Dua Lipa ponovno je užarila društvene mreže. |
Foto: instagram
Novim izazovnim fotkala Dua Lipa ponovno je užarila društvene mreže.
| Foto: instagram
Pokazala je kako se provodila prošlog tjedna, a mnoge je zatekla fotka na kojoj je otkrila donje rublje.
| Foto: instagram
Za izlazak je obukla ipak nešto primjerenije...
| Foto: instagram
Nedavno je, uoči Praznika rada u Americi, objavila set fotografija i zagolicala maštu pratitelja.
| Foto: Instagram
Svi su napustili grad zbog Praznika rada... pa sam, naravno, i ja odlučila obilježiti praznik, napisala je pjevačica.
| Foto: Instagram
Pozirala je tako u tangicama pa se zagledala u daljinu...
| Foto: Instagram
Odmor je, sudeći prema fotografijama, provela u bikiniju i seksi kombinacijama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dua Lipa je prošlog mjeseca dan provela s prijateljicama uz bazen sunčajući se i čitajući knjigu
| Foto: ROSS
U jednoj trenutku skinula je gornji dio kupaćeg kako joj ne bi ostali tragovi od sunčanja
| Foto: ROSS
Dnevno druženje pretvorilo se u večernji tulum proslave djevojačke večeri njene prijateljice Elli Jenkin
| Foto: Instagram
Kasnije je na Instagram Storyju podijelila snimku na kojoj četiri prijateljice zajedno slave i usklađeno pjevaju uz njezin hit 'Training Season' uz opis 'Ella se udaje!'
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dua Lipa nedavno se udala za Calluma Turnera
| Foto: Instagram
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia/ilustracija
Nakon raskošnog vjenčanja vrijednog 1,5 milijuna funti u Siciliji, Dua Lipa i njezin suprug Callum Turner uživaju na romantičnom medenom mjesecu u Italiji.
| Foto: Instagram
Pjevačica je na Instagramu podijelila niz fotografija s putovanja, pozirajući u zlatnom bikiniju, ali i otkrivajući trenutke njihove intime i opuštanja.
| Foto: Instagram
Par je najprije uživao na obali Amalfija, gdje su viđeni kako razmjenjuju nježnosti i sunčaju se na moru, a potom su posjetili Rim i poznatu Fontanu di Trevi.
| Foto: Instagram
Novopečeni supružnici večerali su i u poznatoj rimskoj trattoriji, gdje su se fotografirali s vlasnikom restorana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon glamurozne svadbene proslave u Palermu, kojoj su prisustvovali brojni slavni gosti, uključujući Eltona Johna, Charli XCX i Donatellu Versace, izvori bliski paru tvrde da već razmišljaju o proširenju obitelji i raduju se zajedničkoj budućnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx
Foto Igor Petyx/REUTERS
Foto Igor Petyx
Foto Instagram
Foto Profimedia
Foto Nadja Wohlleben
Foto MADI
Foto Instagram/Dua Lipa
Foto Instagram/Dua Lipa
Foto Instagram/Dua Lipa
Foto Instagram/Dua Lipa
| Foto: Instagram/Dua Lipa