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POSLALA I PUSU

FOTO Lipa si, lipa, Dua! Prozirna haljina otkrila je njen donji veš

Pjevačica je na Instagramu podijelila fotke nastale prošlog tjedna na kojima dominira njen novopečeni suprug, no pažnju je privukla upravo ona na kojoj Dua Lipa pozira u ležećem položaju dok na sebi ima donje rublje i prozirnu haljinu
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FOTO Lipa si, lipa, Dua! Prozirna haljina otkrila je njen donji veš
Novim izazovnim fotkala Dua Lipa ponovno je užarila društvene mreže. | Foto: instagram
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Novim izazovnim fotkala Dua Lipa ponovno je užarila društvene mreže. | Foto: instagram
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