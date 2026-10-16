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FOTO Liz Hurley samo u ogrtaču najavila novu ulogu! Objavila seksi fotke bez donjeg rublja

Lijepa glumica Elizabeth Hurley (61) na Instagramu je objavila fotke na kojima je samo u ogrtaču koji spada s nje. Najavila je tako početak snimanja serije 'The Burbs' gdje se u nadolazećoj drugoj sezoni pridružila stalnoj glumačkoj postavi.
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FOTO Liz Hurley samo u ogrtaču najavila novu ulogu! Objavila seksi fotke bez donjeg rublja
Zgodna Liz izazovnim je fotkama objavila da je počelo snimanje druge sezone serije 'The Burbs' u kojoj će igrati lik Beverly Fisher. | Foto: instagram
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Zgodna Liz izazovnim je fotkama objavila da je počelo snimanje druge sezone serije 'The Burbs' u kojoj će igrati lik Beverly Fisher. | Foto: instagram
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