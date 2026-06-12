FOTO Ljepotice s tribina: Dok im dečki rasturaju na terenu, one pokazuju svoje bujne obline

Golovi, penali, suze i slavlje tek su dio priče svakog Svjetskog prvenstva. U četvrtak je u SAD-u, Kanadi i Meksiku krenulo novo izdanje najvećeg nogometnog spektakla, a dok će se na terenu voditi borba za trofej, jednako zanimljivo bit će i na tribinama. Ondje će se pojaviti supruge i partnerice najvećih nogometnih zvijezda, poznatije kao WAGSice, koje često privlače gotovo jednaku pozornost kao i njihovi slavni partneri.
Među najpopularnijim WAGSicama je svakako Georgina Rodriguez, zaručnica jednog od najpopularnijih nogometaša svijeta, Cristiana Ronalda. Georgina je prešla put od obične djevojke pa sve do zvijezde te ima čak više od 70 milijuna pratitelja na Instagramu.
| Foto: Instagram
Među najpopularnijim WAGSicama je svakako Georgina Rodriguez, zaručnica jednog od najpopularnijih nogometaša svijeta, Cristiana Ronalda. Georgina je prešla put od obične djevojke pa sve do zvijezde te ima čak više od 70 milijuna pratitelja na Instagramu. |
Foto: Instagram
Među najpopularnijim WAGSicama je svakako Georgina Rodriguez, zaručnica jednog od najpopularnijih nogometaša svijeta, Cristiana Ronalda. Georgina je prešla put od obične djevojke pa sve do zvijezde te ima čak više od 70 milijuna pratitelja na Instagramu.
| Foto: Instagram
Georgina Rodriguez
| Foto: PROFIMEDIA
Foto Instagram
Vanja Modrić, supruga našeg kapetana Luke Modrića, uvijek prati svog supruga, a u jednom intervjuu je govorila o tome kako snima čak svaku njegovu utakmicu te ju kasnije analizira s njim.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Poznati Brazilac Neymar i njegova djevojka Bruna Biancardi često su bili tema zbog njegove nevjere. Par je posljednjih godina pronašao stabilnost.
| Foto: instagram
Tetovaže po cijelome tijelu nisu rezervirane samo za nogometaše, a to dokazuje i djevojka francuskog reprezentativca Thea Hernandeza, Zoe Cristofoli. Ova atraktivna plavuša poznata je po svojoj ljubavi prema tetovažama uz pomoć kojih uvijek dođe do izražaja bodreći svog partnera na tribinama.
| Foto: Instagram
Zoe Cristofoli
| Foto: Instagram
Jedna od predvodnica današnjih influencerica na našim prostorima, Zorana Jovanović, odnedavno je i sama WAGSica. Naime, Zorana se u veljači ove godine udala za vratara Eloya Rooma koji igra za reprezentaciju Curaçaa, a upoznali su se preko dating aplikacije.
| Foto: Instagram
Erling Haaland u dugogodišnjoj je vezi s Isabel Haugseng Johansen, a par je u prosincu 2024. dobio prvo dijete.
| Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Jude Bellingham, engleski reprezentativac, često zna mamiti uzdahe žena diljem svijeta, no njegovo srce je zauzeto. Jude je od početka 2025. godine u vezi s amričkom influencericom Ashlyn Castro, koju često možemo vidjeti kako ga bodri s tribina u društvu njegove majke Denise.
| Foto: instagram
Zlatni sa zadnjeg Svjetskog prvenstva, Lautaro Martinez, svoju odabranicu upoznao je 2018. godine, a u brak su stupili 2023. godine. Agustina Gandolfo stručnjakinja je za fitness te vodi jedan restoran u Milanu.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Agustina Gandolfo i Lautaro Martinez
| Foto: Reuters/STEPHANIE LECOCQ/Ilustracija
Helena Livaković, supruga našega vratara Dominika Livakovića, već je bila prozvana hrvatskom Meghan Markle. No ta atraktivna Zagrepčanka duge kose i sama je nekada bila sportašica. Bavila se sinkroniziranim klizanjem te je bila i dugi niz godina članica klizačke reprezentacije.
| Foto: Instagram
Helena Livaković
| Foto: Instagram
Naš drugi vratar, Dominik Kotarski, koji je poznat po tome što je prepun tetovaža, u braku je s Bernardom Kotarski. Bernarda i Dominik svoju romansu započeli su još u srednjoj školi. Oboje su išli u Športsku gimnaziju, a Bernarda se bavila košarkom.
| Foto: Instagram
Španjolska glumica Ester Exposito tek je odnedavno djevojka francuskog reprezentativca Kyliana Mbappéa.
| Foto: screenshot/Marca
Izabel Kovačić, Lu Mastrović i Isabel Haugseng Johansen.
| Foto: instagram
Osim nogometnim uspjesima, naš mladi reprezentativac, Martin Baturina može se pohvaliti i svojom prekrasnom djevojkom Petrom Matjanec. Petra ima privatni profil na Instagramu sa svega stotinjak pratitelja, ali često ju možemo vidjeti na fotografijama sa Martinom koje on objavljuje.
| Foto: Instagram
Petra i Martin.
| Foto: Instagram
Adriana Ćaleta-Car bila je najfotografiranija WAGSica Svjetskog prvenstva u Rusiji, a ona i naš reprezentativac Duje Ćaleta-Car svoje sudbonosno 'da' izgovorili su u lipnju 2022. godine u Dubrovniku.
| Foto: Instagram/Luka Modrić
Vjenčanje Adriane i Duje.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Antoneli Roccuzzo, koja je uz Messija još od davne 2007.
| Foto: Instagram/
Jedna od omiljenih WAGSica u regiji je svakako Amra Silajdžić Džeko, koja je vrlo aktivna na svojim društvenim mrežama, gdje objavljuje sadržaj o roditeljstvu, mentalnom zdravlju, ali i fitnessu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Mladi as Barcelone i Španjolske nogometne reprezentacije, Lamine Yamal, svoju odabranicu, španjolsku influencericu, Ines Garciu, upoznao je sasvim slučajno. Nedavno je otkrila kako su se upoznali u trgovini dok je ona kupovala grickalice, a kartica joj nije prolazila, pa joj se mladi Yamal ponudio platiti.
| Foto: instagram