Obavijesti

Galerija

Komentari 2
ATRAKTIVNE WAGSice

FOTO Ljepotice s tribina: Dok im dečki rasturaju na terenu, one pokazuju svoje bujne obline

Golovi, penali, suze i slavlje tek su dio priče svakog Svjetskog prvenstva. U četvrtak je u SAD-u, Kanadi i Meksiku krenulo novo izdanje najvećeg nogometnog spektakla, a dok će se na terenu voditi borba za trofej, jednako zanimljivo bit će i na tribinama. Ondje će se pojaviti supruge i partnerice najvećih nogometnih zvijezda, poznatije kao WAGSice, koje često privlače gotovo jednaku pozornost kao i njihovi slavni partneri.
FOTO Ljepotice s tribina: Dok im dečki rasturaju na terenu, one pokazuju svoje bujne obline
Među najpopularnijim WAGSicama je svakako Georgina Rodriguez, zaručnica jednog od najpopularnijih nogometaša svijeta, Cristiana Ronalda. Georgina je prešla put od obične djevojke pa sve do zvijezde te ima čak više od 70 milijuna pratitelja na Instagramu. | Foto: Instagram
1/27
Među najpopularnijim WAGSicama je svakako Georgina Rodriguez, zaručnica jednog od najpopularnijih nogometaša svijeta, Cristiana Ronalda. Georgina je prešla put od obične djevojke pa sve do zvijezde te ima čak više od 70 milijuna pratitelja na Instagramu. | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026