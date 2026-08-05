FOTO Ljubo Jurčić rasplesao se na svadbi svoje Tije: Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje...

Tia Jurčić (41), pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista Ljube Jurčića, udala se treći put, a time se pohvalila i na društvenim mrežama. Rekla je 'da' bivšoj NBA zvijezdi, Kennyju Smithu, a na snimkama i fotografijama je pokazala vesele trenutke s vjenčanja
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Tia Jurčić po treći je put rekla 'da', i to Kennyju Smithu, proteklog vikenda.
| Foto: instagram
Tia Jurčić po treći je put rekla 'da', i to Kennyju Smithu, proteklog vikenda. |
Foto: instagram
Tia Jurčić po treći je put rekla 'da', i to Kennyju Smithu, proteklog vikenda.
| Foto: instagram
Na vjenčanju je bio i Ljubo Jurčić, koji je, sudeći prema fotografijama i snimkama, uživao u dobroj atmosferi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Njeni su prijatelji na svojim profilima dijelili fotografije sladoleda u papirnatim čašicama s vjenčanja. Na njima je stajalo: 'Tia i Kenny, vikend vjenčanja. Biram tebe, i birat ću te uvijek iznova, bez oklijevanja, bez sumnje, bez razmišljanja'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tiji je ovo treći brak. Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina Domenicka, a potom i s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića.
| Foto: Instagram/Tia Jurčić
Nakon razvoda od Mamića, vratila se u SAD. Kenny Smith iza sebe također ima dva braka.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Njihova veza je privukla pažnju javnosti u veljači 2024. godine, kada su se prvi put zajedno pojavili na jednom događaju povodom Super Bowla.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Zaručili su se godinu kasnije. Kenny Smith je u Americi velika sportska zvijezda, poznat kao dvostruki NBA prvak s Houston Rocketsima i kao jedan od voditelja popularne emisije "Inside the NBA".
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Tia Jurčić
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija