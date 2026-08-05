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SAMO VESELO!

FOTO Ljubo Jurčić rasplesao se na svadbi svoje Tije: Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje...

Tia Jurčić (41), pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista Ljube Jurčića, udala se treći put, a time se pohvalila i na društvenim mrežama. Rekla je 'da' bivšoj NBA zvijezdi, Kennyju Smithu, a na snimkama i fotografijama je pokazala vesele trenutke s vjenčanja
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FOTO Ljubo Jurčić rasplesao se na svadbi svoje Tije: Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje...
Tia Jurčić po treći je put rekla 'da', i to Kennyju Smithu, proteklog vikenda.  | Foto: instagram
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Tia Jurčić po treći je put rekla 'da', i to Kennyju Smithu, proteklog vikenda.  | Foto: instagram
Komentari 4

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