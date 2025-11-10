FOTO Maja i Šime zagrljeni uživaju na romantičnom odmoru

Pjevačica Maja Šuput otputovala je na odmor u Dubai, ali tamo ne uživa sama. S njom se na put otišao i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez, a Maja se s odmora javila objavom na Instagram profilu podijelivši seriju fotografija s egzotičnog odmora.

Uz jednostavan opis "Odmor", Maja je objavila galeriju koja prikazuje idilične trenutke sa Šimom provedene u Dubaiju. Par uživa na krovu luksuznog hotela s 'infinity' bazenom i spektakularnim pogledom na gradsku panoramu. Maja blista u elegantnom kupaćem kostimu i dizajnerskim ljetnim kombinacijama, dok se ona i Šime opuštaju uz čašu vina i male zalogaje, ne skrivajući međusobnu privrženost i osmijehe.



