Obavijesti

Show

Komentari 8
ZAJEDNIČKI TRENUTCI

FOTO Maja i Šime zagrljeni uživaju na romantičnom odmoru

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Maja i Šime zagrljeni uživaju na romantičnom odmoru
2
Foto: Instagram/Maja Šuput

Pjevačica Maja Šuput uhvatila je pauzu između koncerata i snimanja showa Supertalent, a to je vrijeme odlučila provesti na romantičnom odmoru u Dubaiju u dobrom društvu 'Savršenog' Šime Eleza

Pjevačica Maja Šuput otputovala je na odmor u Dubai, ali tamo ne uživa sama. S njom se na put otišao i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez, a Maja se s odmora javila objavom na Instagram profilu podijelivši seriju fotografija s egzotičnog odmora.

Uz jednostavan opis "Odmor", Maja je objavila galeriju koja prikazuje idilične trenutke  sa Šimom provedene u Dubaiju. Par uživa na krovu luksuznog hotela s 'infinity' bazenom i spektakularnim pogledom na gradsku panoramu. Maja blista u elegantnom kupaćem kostimu i dizajnerskim ljetnim kombinacijama, dok se ona i Šime opuštaju uz čašu vina i male zalogaje, ne skrivajući međusobnu privrženost i osmijehe.

ZAJEDNIČKI IZLAZAK FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura
FOTO Maja Šuput i Šime Elez zaljubljeno šaputali na modnoj reviji, a u blizini je bila i Laura


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Cure, sve vam se vidi! Ove slavne dame vole 'gole haljine', ali ne nose gaćice i grudnjake...
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Cure, sve vam se vidi! Ove slavne dame vole 'gole haljine', ali ne nose gaćice i grudnjake...

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'
UOČI KONCERATA U ARENI

Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'

Regionalni pjevač 5. i 6. prosinca stiže u zagrebačku Arenu, u kojoj će pjevati pred tisućama obožavatelja. Pripreme traju, a najviše ga brine ‘jet lag’ jer stiže ravno iz Amerike
Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku
NOVA LJUBAV?

Kastrati grli zagonetnu brinetu, a ljubio je golišavu Sinjanku

U travnju je objavljeno kako su Sinjanka i nogometaš prekinuli, a on je sada na društvenoj mreži objavio fotografiju s brinetom, na kojoj izgledaju prisno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025