Pjevačica Maja Šuput uhvatila je pauzu između koncerata i snimanja showa Supertalent, a to je vrijeme odlučila provesti na romantičnom odmoru u Dubaiju u dobrom društvu 'Savršenog' Šime Eleza
ZAJEDNIČKI TRENUTCI
FOTO Maja i Šime zagrljeni uživaju na romantičnom odmoru
Čitanje članka: < 1 min
Pjevačica Maja Šuput otputovala je na odmor u Dubai, ali tamo ne uživa sama. S njom se na put otišao i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez, a Maja se s odmora javila objavom na Instagram profilu podijelivši seriju fotografija s egzotičnog odmora.
Uz jednostavan opis "Odmor", Maja je objavila galeriju koja prikazuje idilične trenutke sa Šimom provedene u Dubaiju. Par uživa na krovu luksuznog hotela s 'infinity' bazenom i spektakularnim pogledom na gradsku panoramu. Maja blista u elegantnom kupaćem kostimu i dizajnerskim ljetnim kombinacijama, dok se ona i Šime opuštaju uz čašu vina i male zalogaje, ne skrivajući međusobnu privrženost i osmijehe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku