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RADNI ODMOR NA KORČULI

FOTO Maja Šuput u ružičastom kupaćem kao morska sirena

Pjevačica je nastupala na Korčuli, no prije koncerta se u hotelskoj sobi fotografirala u svjetlucavom ružičastom kupaćem kostimu i suknji, u kojima je izgledala kao lik iz omiljenog dječjeg crtanog filma 'Mala sirena'
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FOTO Maja Šuput u ružičastom kupaćem kao morska sirena
Maja je nastupala na Korčuli | Foto: Instagram
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Maja je nastupala na Korčuli | Foto: Instagram
Komentari 1

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