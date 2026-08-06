FOTO Maja Šuput u ružičastom kupaćem kao morska sirena

''Nisam niti znala tko je to bio, ali je odlično mirisao. Pitala sam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio, a oni su mi rekli da je to direktor. Bila sam tamo tri-četiri dana, on je bio jako poslovan, ljubazan, poslao bocu šampanjca, ali bez upucavanja'', prisjeća se Maja. | Foto: Instagram