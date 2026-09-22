FOTO Maja Šuput za rođendan u seksi donjem rublju: Skinula se i pokazala da su godine broj

"Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno", rekao je čitatelj. | Foto: Čitatelj 24sata