FOTO Maja Šuput za rođendan u seksi donjem rublju: Skinula se i pokazala da su godine broj

Naša poznata pjevačica Maja Šuput danas slavi 47. rođendan, a tim je povodom na Instagramu objavila fotografije na kojima u izazovnom donjem rublju puše svijeću na torti i nazdravlja. Rođendan provodi u Londonu u društvu Emila Tedeschija mlađeg...
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'Kraljica svadbi' danas slavi rođendan, a svojim je pratiteljima na Instagramu poklonila seksi fotke u donjem rublju.
| Foto: instagram
'Kraljica svadbi' danas slavi rođendan, a svojim je pratiteljima na Instagramu poklonila seksi fotke u donjem rublju. |
Foto: instagram
'Kraljica svadbi' danas slavi rođendan, a svojim je pratiteljima na Instagramu poklonila seksi fotke u donjem rublju.
| Foto: instagram
S viklerima na glavi i tortom u ruci, samo u crnom izazovnom donjem rublju, Maja je puhnula svjećicu i zaželjela želju...
| Foto: instagram
Pritom je otkrila savršenu figuru koja je dokaz da joj godine ne mogu ništa.
| Foto: instagram
Stoga je nazdravila u svoje ime, a uz fotke je napisala i prigodan opis. "I tako... opet se pokazalo da su godine samo broj. B day girl", objavila je.
| Foto: instagram
Maja rođendan provodi u Londonu s Emilom Tedeshcijem mlađim, a naš ih je čitatelj 'uhvatio' prije leta u Zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu.
| Foto: Čitatelj 24sata
"Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno", rekao je čitatelj.
| Foto: Čitatelj 24sata
Prve su to zajedničke fotografije Maje i Emila, koji još nisu potvrdili vezu.
| Foto: Čitatelj 24sata
No prijatelji para ispričali su nam kako će se na putovanju zadržati tri dana. Kažu i kako je najvažnije da on nju voli.
| Foto: instagram
Maja na Instagramu redovito objavljuje fotke s putovanja, no svog suputnika vješto krije.
| Foto: instagram
Pokazala je što je u ponoć dočekalo na krevetu...
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram