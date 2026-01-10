FOTO Mala fešta, raskošne torte i gripa: Evo kako je Gazdina kći proslavila svoj 50. rođendan

Iva Todorić proslavila je okrugli 50. rođendan, ali iako je htjela veliku feštu, kako je sama navela - život je imao druge planove. Ipak, od svojih najbližih dobila je nekoliko lijepih torti, poklone...
Iva Todorić proslavila je 50. rođendan.
| Foto: Instagram
Iva Todorić proslavila je 50. rođendan. |
Foto: Instagram
Iva Todorić proslavila je 50. rođendan.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija na kojima pozira s najbližima, ali velikog slavlja nije bilo. Barem zasad.
| Foto: Instagram
'Danas sam proslavila 50. Ne brojim godine, brojim lijepe trenutke', započela je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
'Trebala je biti fešta, ali život je imao drugi plan. Gripa', objasnila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
'I svejedno je bilo lijepo. Mirno. Došli su mi moji Ivona, Petra, Ante, Hana i Tarik. Ne boje se gripe', napisala je Todorić.
| Foto: Instagram
'Hvala na bezbroj predivnih čestitki. Hvala što mi dajte do znanja da preko Instagrama osjećate moju energiju i namjeru'
| Foto: Instagram
Foto Instagram
'Dijete u meni je življe nego ikad. 50 je samo broj. Srce vodi dalje', zaključila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
A dok je ovaj rođendan slavila u ležernom izdanju, na društvenim mrežama često u zadnje vrijeme objavljuje fotografije sebe u raskošnim kombinacijama.
| Foto: Facebook
Foto Instagram/Iva Todorić
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Iva Todorić
Foto Instagram/Iva Todorić
Foto Instagram/Iva Todorić
Foto Instagram/Iva Todorić
Foto Instagram/Iva Todorić