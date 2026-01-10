Obavijesti

U KRUGU NAJBLIŽIH

Iva Todorić proslavila je okrugli 50. rođendan, ali iako je htjela veliku feštu, kako je sama navela - život je imao druge planove. Ipak, od svojih najbližih dobila je nekoliko lijepih torti, poklone...
FOTO Mala fešta, raskošne torte i gripa: Evo kako je Gazdina kći proslavila svoj 50. rođendan
