IZNENADIO JE FANOVE

FOTO Marko Kutlić objavio fotku s prijateljem iz školskih dana: Evo kako je izgledao sa 17...

Proslavio se u bendu 'Pravila igre', a onda je krenuo u solokarijeru. Zatim je počeo pjevati na ulicama talijanskih gradova, a sad se, nakon duljeg perioda vratio u Hrvatsku te je najavio koncerte, a nastupit će i na Dori
Marko Kutlić iznenadio je obožavatelje na društvenim na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
