FOTO Marko Kutlić objavio fotku s prijateljem iz školskih dana: Evo kako je izgledao sa 17...

Proslavio se u bendu 'Pravila igre', a onda je krenuo u solokarijeru. Zatim je počeo pjevati na ulicama talijanskih gradova, a sad se, nakon duljeg perioda vratio u Hrvatsku te je najavio koncerte, a nastupit će i na Dori
Marko Kutlić iznenadio je obožavatelje na društvenim na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Marko Kutlić iznenadio je obožavatelje na društvenim na društvenim mrežama. |
Foto: Instagram
Marko Kutlić iznenadio je obožavatelje na društvenim na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Naime, nakon što se nakon dužeg perioda iz Hrvatske vratio u Italiju, na svom Instagram profilu pohvalio se fotografijom još iz školskih dana, a na kojoj pozira s prijateljem.
| Foto: Instagram
- Dobio sam ovo danas od školskog i impulzivno odlučio zakačit na feed… J*biga frende, nemoj zamjerit. Ova dva debila sa fotke su to zaslužili. Žela - napisao je Marko u opsiu ispod objave.
| Foto: Instagram
- 'Dječačići', 'Zna Kutla', 'Super. 2012-a?' - samo su neki od komentara.
| Foto: PROMO
Foto Instagram
Inače, Marko je od 2014. bio pjevač benda 'Pravila igre', u kojem se i proslavio, a onda je 2017. u potpunosti odlučio zaokrenuti svoj put i krenuo u solo vode.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zatim se na godinu dana povukao s hrvatske scene, kada je pjevao na ulicama talijanskih gradova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić
Podsjetimo, nedavno je najavio koncerte u Hrvatskoj.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Instagram/screenshot
Usto, publika će ga iduće godine moći gledati i na natjecanju za pjesmu 'Eurovizije', 'Dori', na koju dolazi s pjesmom 'Neotuđivo'.
| Foto: Instagram
Foto Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić
Foto Borna Hržina
Foto Silvia Maria Franov
Foto Patrik Vuković
Foto Silvia Maria Franov
Foto Silvia Maria Franov
Foto Patrik Vuković
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Fran Hitrec
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram